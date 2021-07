Test Drive Unlimited: Solar Crown, cinématique et date de sortie lointaine pour le nouvel épisode à Hong Kong

C'est lors du Nacon Connect de l'année dernière que Test Drive Unlimited: Solar Crown a été révélé par un teaser, alors quoi de plus normal que de le retrouver à l'édition de cette année ? Il avait pour mémoire refait une apparition avec une cinématique en avril, mais revient désormais avec plus de concret.

Et c'est encore une cinématique qui est diffusée, pour officialiser que le jeu prendra place dans les rues de Hong Kong et tournera autour de l'opposition entre 2 clans, les Streets et les Sharps, que le joueur pourra rejoindre à sa guise. Le directeur du développement Amaury Beyris et le directeur créatif Alain Jarniou sont aussi revenus sur les mécaniques de jeu qui font l'ADN de la série, entre compétition, passion de l'automobile et luxe. L'expérience sera encore une fois un MMO en open world avec beaucoup de joueurs sur les routes, mais les détails sur le gameplay seront communiqués plus tard.

Autre information, la sortie de Test Drive Unlimited: Solar Crown est maintenant attendue pour le 22 septembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Oui, la Switch a disparu du programme depuis la dernière fois, étrangement.