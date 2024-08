Test Drive Unlimited Solar Crown rassure les joueurs avec une vidéo de gameplay

Les choses s'accélèrent pour Test Drive Unlimited Solar Crown, le jeu de course de Nacon et KT Racing. Le titre sera lancé le mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, une bêta fermée va avoir lieu dans les prochains jours, mais avant cela, les développeurs veulent rassurer les joueurs.

Les studios partagent aujourd'hui une nouvelle vidéo de gameplay de Test Drive Unlimited Solar Crown, afin de mettre en avant les éléments qu'ils ont améliorés au fil du développement. Que les pilotes virtuels se rassurent, le titre bénéficiera de graphismes et d'éclairages plus réalistes, l'adhérence des pneus a été peaufinée, le drift sera plus crédible, la densité du trafic routier a été adaptée, les pneus feront davantage de fumée lors d'un démarrage en trombe, les effets sonores seront plus proches de la réalité, la sensation de vitesse a été améliorée et les intérieurs des véhicules ont vu leur qualité rehaussée.

La date de sortie de Test Drive Unlimited Solar Crown est fixée au 12 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu à partir de 44,99 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.