WRC Generations : les nouveaux moteurs hybrides à l'honneur d'une bande-annonce vrombissante

Avant de passer la main à Codemasters et Electronic Arts, KT Racing et Nacon vont sortir WRC Generations, véritable baroud d'honneur après plusieurs années à adapter le championnat du monde des rallyes ensemble. Il proposera toutes les nouveautés de la saison, du tracé de Suède aux moteurs hybrides, mais aussi 37 véhicules de légende et quelques circuits historiques.

Le titre a été montré au Nacon Connect avec une bande-annonce immersive, nous faisant voyager des territoires enneigés nordiques aux chemins forestiers d'Europe de l'Ouest. Il met surtout en lumière les fameux nouveaux moteurs hybrides introduits cette année, qui apportent jusqu'à 30 % de puissance en plus à l'accélération.

Les plans de Nacon n'ont pas changé : la date de sortie de WRC Generations est toujours calée au 13 octobre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avant un lancement plus tardif sur PC et Switch. En attendant l'ouverture des précommandes, WRC 10 est disponible à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.