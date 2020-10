WRC 9 : la version PS5 datée avec une vidéo de gameplay en 4K et à 60 fps

Sorti au début du mois dernier sur PC, PS4 et Xbox One, WRC 9 va évidemment avoir droit à ses versions next-gen dans les prochaines semaines, ainsi qu'un portage sur Switch. Pour les consoles de Nintendo et Microsoft, c'est toujours flou, mais Nacon et KT Racing donne aujourd'hui des nouvelles de la version PlayStation 5.

Sans surprise, WRC 9 sera un jeu du lancement de la PS5, et sera donc disponible à partir du 12 novembre (le 19 en France) sur la prochaine console de salon de Sony. Pour l'occasion, les studios ont partagé une bande-annonce de gameplay en 4K et à 60 fps, à admirer ci-dessus, et ils expliquent que le titre utilisera les fonctionnalités haptiques de la manette DualSense pour une meilleure immersion, afin que le joueur puisse ressentir les surfaces sur lesquelles il roule grâce aux vibrations, mais également les gâchettes qui réagissent selon l'état de la voiture, avec par exemple une accélération plus difficile après un choc violent qui aurait impacté le véhicule. Benoît Clerc, directeur publishing chez Nacon, commente :

Tout comme les joueurs du monde entier, il nous tardait de découvrir la prochaine génération de consoles. Après des mois de travail, c’est un honneur d’être présent dès le day one grâce à l’un de nos titres phares. Les possibilités offertes par les nouvelles consoles nous ont permis de hisser WRC 9 à un niveau de performance et de fluidité incroyable, illustrant l’expertise du studio KT Racing en matière de simulation automobile.

Bien évidemment, si vous avez déjà WRC 9 sur PS4, vous pourrez bénéficier d'une mise à jour gratuite pour retrouver le jeu sans frais supplémentaires sur PS5. Cette version next-gen inclura de base tout le contenu sorti jusqu'ici, dont la mise à jour sortie hier. Le jeu de course est vendu 44,9 € sur Amazon.fr.

