WRC 9 : une mise à jour gratuite avec la Hyundai i20, un mode Photo et de nouvelles spéciales

Cela fait près de deux mois que WRC 9 est sorti, du moins sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Nacon et KT Racing célèbrent ce petit anniversaire en publiant aujourd'hui une mise à jour entièrement gratuite, rajoutant du contenu, ainsi qu'un mode Photo. Les nouveautés sont à admirer dans la bande-annonce :

Les joueurs de WRC 9 peuvent ainsi découvrir six nouvelles spéciales pour le rallye de Finlande, avec de nombreux sauts à l'aveugle qui risquent de surprendre plusieurs pilotes un peu trop fougueux. La mise à jour introduit également le pilote Hayden Paddon et son coéquipier John Kennrad, ainsi que leur Hyundai i20 WRC. Et, comme déjà dit plus haut, un mode Photo est désormais là pour immortaliser vos plus beaux moments en course.

C'est loin d'être terminé pour WRC 9, les studios indiquent qu'une seconde mise à jour gratuite sera lancée prochainement, incluant notamment le mode Co-pilote. Pour rappel, le jeu de course est attendu sur Switch, PS5 et Xbox Series X et S à des dates encore inconnues.

