Forspoken : une bande-annonce de gameplay longue de 10 minutes pour découvrir les bases du jeu

Source: Square Enix via IGN et JV

Le planning de Square Enix pour ces prochains mois est très chargé, c'est sans doute en partie pour cela que la date de sortie de Forspoken a été repoussée récemment du 11 octobre 2022 au 24 janvier 2023. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un report du titre est opéré. Quoi qu'il en soit, l'éditeur avait prévu de nous redonner de ses nouvelles durant l'été et tient promesse en cette semaine de gamescom en diffusant une bande-annonce de gameplay. Posez-vous bien avant d'appuyer sur Lecture, car elle dure près de 10 minutes. Nous n'allons pas nous en plaindre, le précédent aperçu du genre remontant à mars.

L'histoire de Frey qui va être transportée sur Athia depuis New York nous est donc narrée par une voix off, montrant au passage divers PNJ, les ennemis principaux de ce monde que sont les Tantas ou encore l'unique ville encore intacte nommée Cipal (effectivement, ça manque de couleurs chatoyantes). C'est de là que nous serons envoyés en quête, par exemple dans la région de Praenost, où nous avons un bon aperçu des possibilités de parkour magique et utilisation de sorts. Du Mana pourra être récolté en se promenant, en plus de celui obtenu en montant de niveau, servant à débloquer des sorts plus puissants, tandis que des coffres seront disséminés çà et là. Oui, la recette d'un jeu de rôle en monde ouvert est ici assez classique, trop peut-être ?

Une autre région est enfin montrée, Avoalet, servant à mettre en exergue l'exploration et les récompenses à trouver telles que de l'équipement, qui pourra être amélioré, ou encore les dangers de la Brume là où elle est concentrée. Des monuments permettront de nous en débarrasser si nous les trouvons.

Et comme Forspoken sera intégralement doublé en français, la vidéo de nos confrères de JV ci-dessous est donc dans notre langue. Bon, les intonations de voix manquent un peu d'âme pour nos oreilles (sans parler de la voix off), à voir le résultat sur l'ensemble du jeu...

