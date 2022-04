Xenoblade Chronicles 3 : date de sortie précoce, édition collector et longue bande-annonce de gameplay avec des fusions, Nintendo régale

En février dernier, lors du Nintendo Direct, l'éditeur annonçait Xenoblade Chronicles 3, une suite qui réunira les mondes des deux autres épisodes numérotés disponibles sur Switch et dont le lancement été alors prévu pour le mois de septembre 2022. Mais ça, c'était avant. Non, pas de report, bien au contraire, puisque le jeu de MonolithSoft est désormais précisément daté au 29 juillet ! Avec le report d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp et de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il semble que Nintendo ait quelque peu revu son planning pour les mois à venir. Rappelons également que Splatoon 3 devait aussi sortir cet été. Nous n'allons clairement pas nous en plaindre si le jeu sort sans défaut technique majeur, de quoi faire passer un bon été aux fans.

Bande-annonce en anglais

La nouvelle bande-annonce diffusée pour l'occasion a de quoi nous régaler avec de nombreux détails inédits quant à son système de combat. Ainsi, notre équipe contiendra jusqu'à 7 personnages jouables à la fois, soit les 6 protagonistes déjà présentés et un invité, chacun ayant une classe pouvant par la suite être modifiée. La grande nouveauté viendra de la fusion, appelée Interlien, qui les unira par deux pour former un Ouroboros. Et comme vous pouvez le constater, l'interface sera bien remplie, c'est une marque de fabrique de la licence désormais. Des sous-titres français seront inclus, mais la vidéo indique seulement la présence d'un doublage en anglais par chez nous, espérons qu'un DLC gratuit permettent d'en profiter en japonais, car cela risque d'en agacer plus d'un !

Les joueurs incarneront deux protagonistes, Noah et Mio, originaires de deux nations en guerre : Keves et Agnus. En tout, six personnages issus de ces deux nations vont unir leurs forces pour découvrir la vérité derrière ce conflit. Pour cela, ils font route vers la Marche de l'Épée, une région dont le sol est percé par une gigantesque épée. Menez jusqu’à 7 personnages au combat : comme dans les jeux Xenoblade Chronicles précédents, le combat s'engage en attaquant directement les ennemis sur le terrain. Les joueurs peuvent prendre le contrôle du groupe de Noah composé de six membres, mais également contrôler des personnages supplémentaires que le groupe aura rencontrés au cours de l’aventure. Chaque personnage endossant un rôle particulier sur le champ de bataille, il est possible d’établir toutes sortes de stratégies.

Changements de classes : Noah est un épéiste spécialisé dans le combat rapproché, tandis que Mio est une zéphyr qui attire l'attention de l'ennemi tout en esquivant ses coups avec brio. Chaque personnage appartient ainsi à une classe distincte qui lui procure des avantages uniques. En progressant dans l'aventure, les joueurs pourront personnaliser la composition du groupe en modifiant la classe de chacun de ses membres.

Interlien : chaque duo du groupe, Noah et Mio, Lanz et Sena, ou encore Eunie et Taion peut recourir à l'Interlien après avoir rempli certaines conditions pour fusionner et prendre la forme d'un gigantesque Ouroboros. Chaque Ouroboros possède ses propres techniques de combat, et déclencher cette transformation au bon moment sera la clé pour décrocher la victoire.

Bande-annonce en japonais

Enfin, une édition collector a été dévoilée, qui risque d'en décevoir certains, non pas par son contenu très classique, à savoir un artbook à couverture rigide de 250 pages, un boîtier métallique et le jeu au format physique réunis dans un packaging surmonté d'une illustration signée Masatsugu Saito, mais bien par ses modalités d'obtention. Les grandes enseignes n'y auront pas droit et il faudra passer commande par l'intermédiaire du My Nintendo Store, ce qui peut s'avérer bien galère, sans parler du fait qu'il faudra forcément payer plein pot... Au moins, cela devrait limiter les risques que des scalpers se le procurent.

