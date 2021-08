RUMEUR sur Xenoblade Chronicles 3 : Jenna Coleman affirme qu'une suite est en développement, une période de sortie évoquée

L'année de la lancement de la Switch, en 2017, avait vu la sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Xenoblade Chronicles 2, deux jeux sur lesquels a travaillé Monolith Soft. Nous avons depuis eu droit à une préquelle stand-alone Torna - The Golden Country et une version remastérisée du premier épisode, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. La licence a d'ailleurs fêté ses 10 ans en 2020. Évidemment, les fans du studio attendent désormais de connaître son prochain projet et nous avons peut-être justement une réponse à ce sujet.

Visuel tiré de Xenoblade Chronicles 2

En effet, comme le rapporte Fanbyte, l'actrice Jenna Coleman, connue pour ses rôles de Clara Oswald dans Doctor Who, de la Reine Victoria dans la série éponyme et donc de Melia Antiqua dans Xenoblade Chronicles, a lâché l'air de rien une information de taille. Dans une vidéo postée sur YouTube, elle déclara :

Et je crois qu'ils sont en train d'en faire un autre. C'est chose connue ? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'ils sont en train d'en faire un autre. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça.

Cela aurait pu s'arrêter là si justement Imran Khan de Fanbyte n'affirmait pas également que selon ses sources un nouvel épisode serait bien en cours de production. Mieux, il ajoute que ce Xenoblade Chronicles 3 serait dans les dernières étapes de son développement et ferait office de suite à Xenoblade Chronicles 2 dans un lointain futur avec des personnages sur le retour, dont Melia à priori. En revanche, son annonce aurait dû se faire plus tôt cette année, mais aurait été reportée pour diverses raisons et pourrait être effectuée avant la fin d'année pour un lancement durant la première moitié de 2022.

