A Plague Tale: Requiem précise les enjeux de son aventure dans une longue bande-annonce de gameplay

La gamescom 2022 approche, alors il n'est pas étonnant d'entendre à nouveau parler de certaines productions attendues pour la fin d'année et au-delà. C'est le cas ce jeudi avec A Plague Tale: Requiem, la suite d'A Plague Tale: Innocence signée Asobo Studio et éditée par Focus Entertainment, dont nous avions appris la date de sortie fin juin, avec dans le même temps la diffusion d'un aperçu de gameplay étendu. Si vous n'aviez pas encore été rassasiés, place désormais à un « Gameplay Overview Trailer » nous montrant diverses facettes du jeu durant 5 bonnes minutes, avec une orientation action bien plus poussée.

Nous en apprenons plus sur le scénario dont l'action prendra place dans le sud de la France et sur une île méditerranéenne, dans le but de soigner Hugo alors que ses pouvoirs deviennent à nouveau nuisibles. Plusieurs alliés inédits et d'autres faisant leur retour peuvent au passage être vus, eux qui épauleront Amicia et son frère au fil de l'aventure.

L'appel d'une île résonne par-delà les mers... Vivez une aventure poignante aux côtés d'Amicia et Hugo, dans un monde brutal ravagé par des forces obscures. Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils tentent d'y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d'Hugo. Mais lorsque les pouvoirs d'Hugo ressurgissent, mort et destruction s'abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d'Hugo. Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l'ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d'équipement et de pouvoirs surnaturels... et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers. Nouveaux horizons et nouvelles compétences Embarquez dans le prochain voyage d'Hugo et Amicia et mettez le cap vers la Méditerranée ! Recherchez sur une mystérieuse île le remède à la malédiction d'Hugo et affrontez un terrible destin grâce aux nouvelles ressources d'Amicia : la maîtrise de l'alchimie pour manipuler le feu, la puissance de feu à distance de son arbalète, mais surtout l'utilisation ingénieuse de l'environnement et ses nouvelles compétences en combat rapproché. Frappez dans l'ombre, ou déchaînez l'enfer et les rats grâce aux funestes pouvoirs d'Hugo. Percevez les mouvements des ennemis environnants tout en vous déplaçant furtivement, manipulez les hordes de rats et décimez des escouades entières de soldats.

Par ailleurs, nous apprenons sans surprise qu'A Plague Tale: Requiem sera présent à la gamescom la semaine prochaine, du 24 au 28 août, avec une démo jouable sur le salon permettant de découvrir l'un des premiers chapitres sur le stand de Microsoft (Hall 8.1 Stand B-051 – C-058), le même que celui du TriBeCa Festival. Les médias pourront eux jouer à un niveau vu dans la vidéo du jour. L'éditeur lancera de son côté une série de vidéos In Focus le 30 août, qui servira à nous faire découvrir les coulisses du développement du jeu.

A Plague Tale: Requiem est pour rappel attendu le 18 octobre sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch dans une Cloud Version, avec également une intégration dans le Xbox Game Pass (console et PC) dès son lancement. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.

