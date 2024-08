Gothic 1 Remake : une longue bande-annonce de gameplay pour découvrir les multiples facettes de la vie dans la Colonie

Alors que Piranha Bytes a baissé le rideau dans la plus grande discrétion, sa licence Gothic va continuer à perdurer grâce à Gothic 1 Remake développé par les Espagnols d'Alkimia Interactive. Le projet proposé aux joueurs en 2019 tarde à voir le jour et, en dehors de l'annonce de son collector en fin d'année dernière, ne s'était pas montré depuis le précédent THQ Nordic Digital Showcase. Nous avions la promesse qu'il ferait son retour durant l'édition 2024 qui a eu lieu vendredi soir et c'est donc au travers d'une bande-annonce de plus de quatre minutes que nous avons pu en découvrir divers aspects. De nombreux visuels sont également à retrouver en page suivante.

Dans un premier temps, la vidéo dédiée à ce remake sous Unreal Engine 5 nous rappelle le contexte dans lequel se déroule l'aventure, à savoir une colonie pénitentiaire prenant la forme d'un complexe minier, dont les minerais extraits servent pour l'équipement de l'armée du royaume qui combat les Orcs. Et afin de s'assurer que personne ne s'échappe, une barrière magique a été érigée tout autour de la vallée... sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Les bagnards ont ainsi pris le contrôle de la Colonie et l'ont scindé en trois camps : The Old Camp, The New Camp et The Brotherhood of the Sleeper, ayant chacun une manière de vivre bien établie. C'est donc dans ce monde ouvert que notre personnage évoluera.

Les développeurs se sont concentrés sur l'aspect simulation d'un monde vivant, l'exploration, l'intrigue et les combats, les quatre piliers de ce remake. Visuellement, les graphismes sont assez flatteurs, bien que l'aspect terne de ce monde ne donne pas forcément envie de profiter du paysage. Des armes variées et capacités magiques pourront être utilisées pour venir à bout des dangers, qu'il faudra apprendre à manier efficacement. De plus, l'équipe a souhaité apporter du contenu inédit sous la forme de nouvelles histoires au sein de la Colonie, en proposant une variété de routines et réactions pour les PNJ, une progression plus gratifiante ou encore un système de crafting complexe.

Gothic 1 Remake est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais ne dispose toujours pas d'une date de sortie. Vous pouvez toutefois le précommander sur Amazon et à la Fnac au prix de 59,99 €, voire dès 54,99 € chez Cdiscount. Si vous êtes intéressés par l'édition collector, elle est toujours disponible en précommande sur la boutique de l'éditeur au prix de 199,99 €.