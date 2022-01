WRC 10 : enfin une date de sortie pour la version Switch au contenu amputé

KT Racing et Nacon avaient été clairs dès le début : WRC 10 ne sortirait pas sur Switch en même temps que sur les autres plateformes, en septembre dernier. Nous ne nous attendions en revanche pas à attendre si longtemps. Sa date de sortie vient en effet d'être fixée au 17 mars 2022 en Europe et au 29 mars en Amérique du Nord.

Et côté contenu, ce ne sera pas la folie. Si nous retrouverons bien les 14 rallyes et 120 stages, le mode Carrière et le nouveau mode Historique ainsi que les voitures associées, les évènements en ligne, le multijoueur en ligne, le système de clubs, le système de copilote et les classements ne seront livrés qu'après le lancement. Et le mode Écran Séparé ainsi que les fonctionnalités e-sport ne seront elles tout simplement jamais disponibles...

Au moins, vous êtes prévenus. Si cette version au rabais ne vous intéresse pas, les éditions classiques de WRC 10 seront disponibles à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

