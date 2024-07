EA SPORTS FC 25 : date de sortie, nouveau type de match et refonte stratégique, voici les premiers détails du nouvel épisode

Les rumeurs avaient pris les devants ces derniers jours et c'est bien ce mercredi qu'a été officialisé le jeu annuel de football d'Electronic Arts, EA SPORTS FC 25, deuxième épisode depuis la fin du partenariat entre l'éditeur et la FIFA. Sa première bande-annonce ne nous indique presque rien sur les nouveautés de gameplay de cette itération hormis la présence de FC IQ, montrant la star de la jaquette de l'édition standard de cette année, Jude Bellingham, joueur anglais qui évolue au Real Madrid, mais aussi la légende Zinedine Zidane.

C'est du côté du communiqué de presse d'EA que nous découvrons les spécificités de l'épisode de cette année, toujours développé sous Frostbite Engine. Principale nouveauté en termes de contenu, Rush proposera des matchs en 5v5 utilisant les mêmes mécaniques que ceux en 11v11, contrairement à un FIFA Street par exemple. Ce type d'affrontement sera disponible dans Football Ultimate Team, Clubs et Kick-Off, étant pensé pour le multijoueur en permettant à quatre joueurs de faire équipe, le gardien étant contrôlé par l'IA. Il sera toutefois aussi possible d'en profiter seul dans Carrière de Manager, avec notre Centre de Formation au fil d'une saison comprenant des tournois en 5v5 donc.

L'autre élément déjà évoqué se nomme FC IQ et concerne les bases tactiques du jeu qui ont subi une refonte afin d'offrir un meilleur contrôle stratégique, avec un nouveau modèle d'IA utilisant les données en temps réel de grandes équipes du monde entier via de nouveaux Rôles. Les tactiques d'équipe et mouvements collectifs seront ainsi plus réalistes et diversifiés. En Carrière, des Points de Départ Réels feront office d'intrigues au plus proche de la réalité, comme avec la reprise d'un club à la suite d'un transfert. Mais le plus intéressant sera sans nul doute l'ajout du football féminin dans ce mode !

Voici ce qu'a déclaré Nick Wlodyka, SVP et Group GM, EA SPORTS FC :

Avec EA SPORTS FC 25, nous renforçons notre vision d'un avenir footballistique centré sur les fans et redéfinissons ce qui est possible sur le terrain avec FC IQ, alimenté par l'IA et les données issues du monde réel pour moderniser les tactiques des joueurs et compléter la puissance d'HyperMotionV et de PlayStyles. Nous offrons à nos fans des façons novatrices de jouer avec Rush, l'expérience la plus sociale et engageante que nous ayons jamais créée, et nous continuons à créer une représentation authentique du jeu universel avec l'introduction du football féminin dans le mode Carrière.

EA SPORTS FC 25 paraîtra le 27 septembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Switch. Reste à voir si pour cette dernière il y aura du changement par rapport à l'an dernier. Quoi qu'il en soit, les joueurs se procurant l'édition Ultimate pourront jouer dès le 20 septembre, tandis que ceux la précommandant avant le 20 août recevront «des éléments joueur historiques limités dans le temps» pour FUT dans EA SPORTS FC 24 et 25. Les abonnés à EA Play bénéficieront eux de 10 heures d'accès anticipé dès le 20 septembre et obtiendront des jetons FUT Draft mensuels et autres récompenses saisonnières Club Rewards, en plus de réaliser 10 % d'économie lors de l'achat de Points FC.

Sur la jaquette de l'édition Ultimate, nous retrouverons donc Jude Bellingham, la lauréate du Ballon d'Or Féminin Aitana Bonmatí, ainsi que les légendes David Beckham, Zinedine Zidane et Gianluigi Buffon, entourés de prestigieux trophées. D'autres visuels sont à retrouver en page suivante.

David Jackson, vice-président de la marque EA SPORTS FC a pour l'occasion pris la parole :

Depuis le moment où il a fait ses débuts sur la scène internationale, Jude a illustré ce que cela signifie de tout donner pour le club. Ses performances en club et en sélection ont confirmé son statut de véritable talent de sa génération, avec une incroyable capacité à changer le cours d'un match et à créer des moments uniques pour les fans de football. Jude est l'ambassadeur idéal pour EA SPORTS FC. Il correspond parfaitement à ce que nous souhaitons pour l'avenir, transcendant le sport à l'intersection du football, de la culture et du divertissement, et nous sommes ravis de l'accueillir en tant que star de la jaquette d'EA SPORTS FC de cette année.

Le joueur vedette y a aussi été de son commentaire :

J'ai toujours joué à ce jeu avec mon frère en grandissant, et j'ai toujours pensé à quel point ce serait incroyable de figurer un jour sur la jaquette. Il y a eu tellement de joueurs emblématiques sur la jaquette au fil des ans, et je suis ravi d'être le joueur anglais le plus récent à recevoir cet honneur depuis 2011. Je suis également très honoré de figurer sur la jaquette de l'Ultimate Edition aux côtés de véritables légendes du football, passées et présentes, telles que Beckham, Bonmatí, Buffon et Zidane.

Si EA SPORTS FC 25, vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Amazon, à la Fnac à partir de 59,99 €, voire dès 54,99 € chez Cdiscount.