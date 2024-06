Behemoth : 15 minutes de gameplay en VR dévoilées, enfin un jeu impressionnant pour le PlayStation VR 2

Behemoth, le prochain jeu de Skydance Games, sera-t-il le titre qui va relancer la hype autour des casques de réalité virtuelle ? Le studio s'est déjà fait remarquer avec les excellents The Walking Dead: Saints & Sinners et il développe en ce moment un jeu d'action et d'aventure qui s'annonce très prometteur.

Le titre s'est fait remarquer la semaine dernière à l'occasion du PlayStation State of Play avec une impressionnante bande-annonce, mais aujourd'hui, c'est Eurogamer qui partage 15 minutes de gameplay de Behemoth. Le jeu est particulièrement immersif, avec de nombreuses possibilités de gameplay dans les affrontements, comme attraper une flèche en plein vol pour la relancer à la main sur l'ennemi, changer rapidement d'armes, se protéger avec un bouclier ou encore franchir des obstacles avec un grappin. La physique est à la fois crédible et amusante, promettant des situations et interactions cocasses. La séquence a été enregistrée avec le PS VR 2 de la PlayStation 5, de quoi hyper ses possesseurs ?

Behemoth est attendu en fin d'année 2024 sur PlayStation VR 2, Meta Quest 2, 3 et Pro ainsi que sur SteamVR. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 3 avec Asgard's Wrath 2 contre 549,99 € sur Amazon et Fnac.

Lire aussi : PlayStation VR 2 : l'adaptateur PC officialisé avec un prix et une date de sortie !