Hunter x Hunter: Nen x Impact, 15 minutes de gameplay et membres de la Brigade Fantôme pour le successeur spirituel de Marvel vs. Capcom 3

En décembre dernier, nous apprenions que Bushiroad Games et Eighting allaient nous proposer un jeu de combat tiré de la licence Hunter × Hunter. Début janvier, Hunter x Hunter: Nen x Impact a ensuite eu droit à une vidéo teaser introduisant simplement ses six premiers combattants, sans pour autant nous montrer la moindre trace de gameplay à proprement parler ni nous dire sur quels supports il verrait le jour. Nous étions alors songeur de la forme qu'allait prendre ce titre, tout en sachant que les développeurs sont connus pour Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds. Eh bien, nous sommes désormais rassurés, car une première véritable bande-annonce (c'est Bushiroad qui le dit : « PV第1弾 ») vient d'être mise en ligne et ce sera bien de la baston en 3v3 et en 2D !

Comme vous pouvez le constater, plusieurs personnages jouables supplémentaires sont au passage confirmés au détour de séquences d'affrontements. Uvogin et Machi de la Brigade Fantôme seront en effet présents ! Bon, le petit budget se fait grandement sentir, mais ça ne devrait pas freiner les fans de la licence et de ce type de production, même si nous pouvons regretter qu'une telle licence n'ait pas droit à un meilleur traitement.

Par ailleurs, la voix de Léolio n'a pas changé par rapport à l'anime de 2011 et il est bien indiqué qu'il s'agit de son seiyū de l'époque Keiji Fujiwara, qui nous a malheureusement quittés en 2020. Cela signifie que les dialogues ont sans doute été simplement repris de la série.

Enfin, autre bonne nouvelle, Hunter x Hunter: Nen x Impact sortira sur PS5, Switch et PC (Steam) à une date inconnue. Si vous en voulez encore, l'organisation CAG Osaka a mis en ligne pas moins de 13 minutes de gameplay en amont de l'EVO Japan 2024 où le jeu sera jouable ce week-end, tandis que Goziline a partagé près de deux minutes supplémentaires sur Twitter / X. Notez que la démo ne permet d'incarner que Netero, Hisoka, Léolio, Kurapika, Gon et Kirua. Seuls 16 emplacements apparaissent à l'écran de sélection des personnages, il en reste donc seulement huit à découvrir.

Les 37 tomes existants du manga sont eux toujours vendus 7,10 € l'unité sur Amazon ou à la Fnac.