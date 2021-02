Monster Hunter Rise : une nouvelle vidéo de gameplay de douze minutes dévoilée

Plus les jours passent et plus Monster Hunter Rise se rapproche de sa date de sortie, fixée pour rappel au 26 mars 2021. L’attente peut être longue pour les fans attendant ce nouvel épisode de la célèbre franchise, mais pour patienter, un trailer givré et plein d’autres nouveautés ont été révélés en plus d’une Nintendo Switch et une manette Pro Controller aux couleurs de la production.

Nos confrères de chez IGN nous mettent donc l’eau à la bouche avec une nouvelle vidéo de gameplay de douze minutes. Asseyez-vous confortablement, car cette dernière est électrisante à souhait ! La vidéo commence avec le chasseur qui prend quelques objets avant de monter sur son chumsky pour trouver le monstre à abattre, le Somnacanth. Après quelques foulées dans l’Archipel Gelée, la partie commence et le chasseur dégaine le premier avec ses doubles épées. Durant toute la vidéo, ce dernier utilise le mode démon de ses armes en plus du filoptère pour prendre l’avantage sur la bestiole. Le Somnacanth ne se laisse pas faire pour autant puisqu'il délivre de puissantes attaques pouvant endormir le chasseur comme les plus petits monstres aux alentours. Cependant, Barioth et Grand Baggy viennent semer le trouble et vous pouvez apercevoir la Chevauchée de Wyverns en action, d’abord sur le Somnocanth, puis sur le Grand Baggy, qui finit par renverser le Somnocanth. Quelques pluies de coups plus tard, la quête se termine par la mort du Somnocanth et la victoire du chasseur.

