Monster Hunter Rise : une démo limitée annoncée, la Chevauchée de Wyverns, des monstres et personnages introduits dans un trailer givré

Pour bien commencer l'année 2021, Capcom vient de diffuser un Digital Event dédié à Monster Hunter Rise, l'un des deux jeux de la licence exclusifs à la Switch devant paraître ces prochains mois. Au menu des annonces, celle qui fera le plus plaisir aux joueurs est sans doute l'arrivée d'une démo sur l'eShop pas plus tard que ce vendredi ! Elle sera limitée dans le temps, disponible uniquement jusqu'au 1er février à 9h00, heure française. Avant de parler de son contenu, place à la nouvelle bande-annonce présentant quelques nouveautés excitantes.

Pour revenir à nos grosses bébêtes, cette version d'essai inclura deux quêtes jouables seul ou en coopération (locale ou en ligne), l'une de niveau débutant face au Grand Izuchi et l'autre contre le Mizutsune, nouvelle créature introduite pour l'occasion. Ce Léviathan sécrète un liquide créant des bulles qu'il faudra esquiver. Nous pourrons également apprendre le maniement du Filopète, outil indispensable servant notamment à monter sur des Wyverns. Oui, vous avez bien lu et vu, la Chevauchée de Wyverns est l'une des fonctionnalités inédites introduite durant la présentation, permettant de se déplacer à travers les zones à dos de cette redoutables créatures et de combattre en les utilisant. Un tutoriel sera justement présent pour découvrir son fonctionnement. Toutes les armes seront par ailleurs jouables, un Chumsky et un Palico nous accompagneront et le Temple oublié servira d'aire de jeu.

Didacticiel – Le rappel des bases de la chasse aux Monstres, comprenant une introduction à la nouvelle mécanique introduite par le Filoptère et à la conduite du Chumsky. Jeu en solo uniquement, en accès illimité.

– Les joueurs pourront entrer dans l'arène pour découvrir la Chevauchée de Wyverne, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux chasseurs de monter et de contrôler des Monstres pendant un certain temps. Jeu en solo uniquement, en accès illimité. Quête pour débutants : Grand Izuchi - Idéal pour les joueurs novices ou les chasseurs nécessitant un petit cours de perfectionnement. Jeu solo et multijoueur local/en ligne, avec une limite de 30 utilisations max.

- Idéal pour les joueurs novices ou les chasseurs nécessitant un petit cours de perfectionnement. Jeu solo et multijoueur local/en ligne, avec une limite de 30 utilisations max. Quête avancée : Mizutsune - Un défi féroce pour les joueurs confirmés uniquement. En solo et en multijoueur local/en ligne, avec une limite de 30 utilisations max.

Plusieurs autres montres ont eu droit à leur rapide présentation, dont le Magnamalo présent sur la jaquette, bien protégé par une carapace blindée et attaquant avec sa puissante queue. Hormis le Goss Harag, totalement inédit et dont le souffle lui sert à confectionner des lames de glace pour attaquer, nous étions en territoire connu. Gran Baggy sécrétant un liquide qui endort, Barioth, Khezu appréciant les lieux sombres et produisant de l'électricité, Lagombi qui glisse sur le ventre et balance des boules de neige géante et Tigrex ont ainsi élu domicile dans l'Archipel de Glace, un ancien repaire de dragons par le passé.

Enfin, divers personnages présents dans notre base ont été nommés. Nous y croiserons donc le sage Fugen, maniant l'Épée longue, les jumelles Minoto et Hinoa distribuant les quêtes ainsi que le doyen Hojo gérant ces dernières à la guilde, Yomogi tenant un salon de thé, Utsushi le maître des chasseurs, Iori le scout Pilpoil, Kogarashi le chef des Felynes et Rondina la marchande venant d'une contrée lointaine. Et histoire de nous teaser un peu, le scénario devrait tourner autour d'un fléau nommé Calamité. Pour terminer, Capcom a diffusé deux vidéos introduisant le Filoptère et la Chevauchée de Wyvernes, ainsi que des visuels à retrouver en page suivante.

Si vous souhaitez précommander Monster Hunter Rise, il est vendu 52,99 € sur le site de la Fnac, avec un steelbook à rajouter avant la finalisation de la commande.

