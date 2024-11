Indiana Jones et le Cercle Ancien va enfin nous montrer ce qu'il a dans le ventre

Annoncé brièvement en janvier 2021 sans titre officiel à l'époque, Indiana Jones et le Cercle Ancien a mis trois ans avant de réellement être introduit début 2024 lors d'un Xbox Developer_Direct et a de suite su nous vendre son expérience digne des longs-métrages. Pour autant, malgré quelques bribes de gameplay notamment avec sa séquence dans l'Himalaya et lors de la révélation de sa date de sortie et de sa version PS5, aucune séquence de jeu n'a jusqu'à présent été partagée par Bethesda. Bon, certains médias et influenceurs ont récemment pu y jouer et ont diffusé quelques passages, mais cela ne va pas empêcher l'éditeur de proprement mettre en avant son projet d'ici quelques jours.

Nous avons en effet rendez-vous ce lundi 11 novembre à 16h00 pour une vidéo « deep dive » centrée sur le gameplay. Le directeur audio Pete Ward de MachineGames nous y parlera des lieux, puzzles, équipements et combat afin de paver la voie pour le lancement. Vous pourrez donc suivre cette présentation depuis cet article.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est pour rappel attendu le 9 décembre sur Xbox Series X|S et PC, avec évidemment une sortie day one dans le Game Pass. Le lancement sur PS5 est lui prévu pour le printemps 2025. Si vous souhaitez acheter le jeu, il est disponible en précommande au prix de 69,99 € chez Cdiscount.



