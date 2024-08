The First Berserker: Khazan, 15 minutes de gameplay et une période de sortie pour l'Action-RPG

L'éditeur Nexon et le développeur Neople préparent en ce moment The First Berserker: Khazan, un jeu de rôle et d'action qui avait fait une apparition remarquée lors des Game Awards 2023. Le titre a depuis eu droit à une courte vidéo de gameplay, mais il est de retour aujourd'hui avec une séquence bien plus longue :

Les studios partagent une nouvelle vidéo avec 15 minutes de gameplay de The First Berserker: Khazan, avec une ballade sur une montagne enneigée et surtout des combats brutaux. Le jeu prend place dans l'univers de DNF (Dungeon & Fighter), ce lore étendu est expliqué dans une autre vidéo diffusée aujourd'hui, où Neople détaille l'histoire du jeu. Nous suivrons Kazhan, un héros de l'Empire Pell Los, pourfendeur du Dragon Berserk Hismar, accusé à tort de trahison et condamné à l'exil. Le jeu sera jouable avec une démo à la gamescom 2024 du 21 au 25 août prochain.

Enfin, les studios ont annoncé que The First Berserker: Khazan sortira en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il faudra être patient. Vous pouvez retrouver DNF Duel contre 39,89 € sur Amazon.