Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered, enfin une date de sortie pour le dernier jeu de la trilogie

Depuis quelques années maintenant, Skunkape Games remastérise des jeux de la franchise Sam & Max. Nous avons ainsi déjà eu droit à Sam & Max Save the World Remastered puis à Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered, des jeux épisodes développés à l'origine par Telltale Games qui font office de Saison 1 et Saison 2. Il manque encore à l'appel la Saison 3 avec Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered.

Bonne nouvelle, ce troisième volet et dernier volet de la trilogie n'a pas été oublié, Skunkape Games annonce cette semaine que la date de sortie de Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered est fixée au 14 août 2024 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Dans cet opus, Max le lapin se retrouve avec des pouvoirs psychiques grâce à d'étranges jouets, mais il va devoir les trouver avant divers ennemis pour sauver le monde et la galaxie, avec l'aide de Sam le chien évidemment.

La trilogie point & click délirante Sam & Max va donc être complète dans les prochaines semaines. En attendant de redécouvrir les dernières aventures des policiers freelances, vous pouvez retrouver sur GOG.com, contre 16,79 € chacun, Sam & Max Save the World Remastered et Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered.