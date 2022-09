Sam & Max Save the World et Beyond Time and Space : les versions Remastered datées sur PS4

Les vieilles aventures de Sam & Max avaient fait leur retour ces dernières années avec des versions remastérisées. Sam & Max Save the World Remastered est sorti sur PC et Nintendo Switch avant d'arriver sur Xbox One, tandis que Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered a débarqué sur les trois plateformes en même temps.

Mais une console manque encore à l'appel, la PlayStation 4 de Sony. Que les joueurs se rassurent, ils pourront retrouver les deux policiers indépendants dans quelques semaines. Skunkape Games vient d'annoncer que la date de sortie de Sam & Max Save the World Remastered et Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered est fixée au 29 septembre 2022 sur PlayStation 4, bande-annonce à l'appui.

Les deux premières saisons des titres développés à l'origine par Telltale Games arriveront donc à la fin du mois sur PS4, et les jeux seront bien sûr jouables sur PS5 avec la rétrocompatibilité. En attendant, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.