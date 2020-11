Sam & Max Save the World Remastered : la première Saison du jeu de Telltale revient sur PC et Switch

Après le tordant jeu d'aventure en point & click Sam & Max Hit the Road (disponible sur Steam depuis deux ans ou à 9,7 € sur Amazon.fr) développé par LucasArts dans les années 90, la franchise avec les héros enquêteurs chien et lapin s'est faite oublier, jusqu'en 2006 avec la sortie de Sam & Max Save the World, développé par Telltale à l'époque et qui va prochainement être de retour.

Eh oui, la page Steam de Sam & Max Save the World Remastered vient d'être mise en ligne, il s'agit d'une version remise au goût du jour du titre de Telltale mais cette fois développée par Skunkape Games, « avec la bénédiction de Steve Purcell », créateur de la franchise qui était à l'origine un comics. L'histoire ne changera pas, nous retrouverons le chien Sam plein de bravoure et le déjanté lapin Max, des enquêteurs indépendants devant ici faire face à des gamins hypnotisés. Mais cette version remastérisée proposera des graphismes améliorés, un support des écrans larges et des manettes ainsi que cinq nouvelles pistes musicales.

La date de sortie de Sam & Max Save the World Remastered est fixée au 2 décembre 2020 sur PC via Steam et GOG.com ainsi que sur Nintendo Switch, les possesseurs du jeu de base pourront l'obtenir contre 9,99 €, sinon, il faudra débourser 19,99 €. Il n'aura en effet pas fallu attendre bien longtemps avant que Skunkape Games ne communique officiellement sur le sujet, partageant notamment une bande-annonce de gameplay à découvrir ci-dessus. Dan Conners, ancien PDG de Telltale, a expliqué à VICE qu'il a eu l'idée de relancer la franchise il y a quelques années, il s'est associé à Jake Rodkin (ancien de Telltale également, désormais chez Valve avec Campo Santo) pour récupérer les droits de la licence et développer cette version remastérisée très prometteuse. Il est cependant encore trop tôt pour dire si Skunkape Games lorgne d'autres plateformes, mais le site officiel laisse déjà entendre que le studio compte proposer à l'avenir les deux autres Saisons, Beyond Time and Space et The Devil's Playhouse.

Lire aussi : Sam & Max: This Time It's Virtual, le duo comique de retour avec une nouvelle aventure en VR