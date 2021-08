ID@Xbox : nouveautés dans le Game Pass, sortie de Sam & Max Save the World Remastered, révélation de Lightyear Frontier et autres annonces alléchantes

Les productions indépendantes sont l'une des forces de frappe de Xbox, qui n'hésite pas à nouer des partenariats avec des studios pour sortir leurs titres en avant-première, et parfois directement dans le Xbox Game Pass. Un second /twitchgaming Showcase: ID@Xbox, qui fait suite à la riche édition de mars dernier, nous ainsi permis de découvrir plusieurs annonces concernant les jeux à venir.

Déjà, pour les actuels ou futurs clients du Xbox Game Pass, sachez que Aragami 2 sera ajouté au catalogue dès son lancement du 17 septembre, que Evil Genius 2: World Domination l'intégrera au dernier trimestre 2021 (car oui, il sortira aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S), et que le jeu de photographie de toutous Pupperazzi et l'incontournable Stardew Valley seront proposés prochainement. Le jeu de rôle stratégique Library Of Ruina a lui droit à son portage sur le Microsoft Store des PC et consoles aujourd'hui, et est comme prévu listé dans le XGP.

Autre bonne nouvelle, Sam & Max Save the World Remastered, lancé sur Switch et PC en décembre dernier, a droit à un portage sur Xbox One et Xbox Series X|S téléchargeable à partir de maintenant !

Moins bonne nouvelle, si Pathfinder: Wrath of the Righteous a été montré au travers d'une bande-annonce inédite, ses versions PS4 et Xbox One sont désormais reportées au 1er mars 2022. L'édition PC reste elle bien prévue pour le 2 septembre.

Nous avons sinon pu apprécier la révélation de Lightyear Frontier, un jeu d'exploration et de gestion agricole en solo ou en coopération, dans un univers futuriste avec des mechas pilotables à la première ou à la troisième personne. Il sortira sur Steam et Microsoft Store pour PC, Xbox One et Xbox Series X|S a une date ultérieure, d'abord en Accès Anticipé.



Lightyear Frontier est un jeu d'agriculture et d'exploration en monde ouvert, comportant des systèmes d'artisanat, de gestion de ressources et de construction de base, le tout rythmé par une narration mystérieuse et une bande-son cosmico-country. Jouez en solo ou jusqu'à 4 joueurs en mode coopératif en ligne, découvrez et cultivez des plantes extraterrestres, domestiquez la faune, affrontez les éléments et bâtissez un nouveau chez-vous à des années-lumière de la Terre. Jouez à la première comme à la troisième personne et changez de mode à tout moment.

Explorez une vaste nouvelle planète, foisonnante de ressources et de mystères.

Personnalisez et améliorez votre propre mecha-tracteur grâce à tout un éventail de pièces uniques, pour surmonter les épreuves de la planète et entretenir votre exoferme.

Jouez en solo ou invitez jusqu'à 3 amis en ligne, pour construire une exoferme tous ensemble, ou tout simplement pour faire visiter votre planète.

Découvrez et cultivez de nombreuses plantes exotiques pour générer vos propres ressources et adopter un mode de vie durable.

Domestiquez différentes espèces extraterrestres grâce à un système complet d'élevage et de génétique.

Développez votre ferme avec diverses structures personnalisables, et créez le domaine sidéral de vos rêves.

Faites face aux dangers environnementaux qui se manifestent au fil des saisons par des conditions météorologiques aléatoires, et bien pire encore.

Installez-vous dans un coin de l'espace, et scannez les environs grâce à votre satellite local pour faire la connaissance de vos voisins interplanétaires.

Suivez un récit nimbé de mystère et explorez les ruines laissées par d'énigmatiques entités.

Détendez-vous et appréciez une bande-son relax, dont le subtil mélange entre ambiance spatiale et accords country saura pleinement vous immerger dans l'exploration de la Lightyear Frontier.

Et en vrac, nous avons découvert un trailer pour la personnalisation dans OlliOlli World, ainsi qu'une bande-annonce pour l'imminent et attrayant The Big Con, Lab Rat a été confirmé pour 2022 sur PC et Xbox Series X|S, et le jeu de construction de ville sur un animal vivant géant The Wandering Village sortira aussi sur Xbox One et Xbox Series X|S.

