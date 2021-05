Aragami 2 : le jeu d'infiltration se trouve enfin une date de sortie

Le premier Aragami compte plus de 700 000 exemplaires vendus, un joli succès commercial pour Lince Works qui développe actuellement une suite, logiquement appelée Aragami 2. Le titre avait été dévoilé en août dernier pour une sortie au début de cette année, mais il a finalement été repoussé au troisième trimestre 2021.

Et heureusement pour les fans, la promesse est tenue pour l'instant, car Lince Works annonce que la date de sortie d'Aragami 2 est fixée au 17 septembre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Les développeurs partagent au passage une nouvelle bande-annonce qui nous plonge dans la Rashomon Valley, menacée par l'Empire Akatsuchi. Les séquences de gameplay montrent les mécaniques d'infiltration et d'action du jeu, le héros devant se servir des ombres pour évoluer dans les niveaux. L'aventure est par ailleurs jouable jusqu'à quatre en coopération et le directeur du jeu David León rajoute :

Nous avons énormément évolué depuis le développement du premier épisode et, en tant que studio en pleine croissance, nous avons cette fois l’opportunité d’exploiter l’univers d’Aragami à son plein potentiel. Le système de combats est l’un des éléments qui nous motivent le plus, car nous souhaitons offrir aux fans une nouvelle manière de jouer tout en accueillant les nouveaux venus avec une expérience de gameplay encore plus intense.

Rendez-vous en septembre pour découvrir Aragami 2, les précommandes sont déjà ouvertes sur Steam contre 29,74 €, le titre bénéficie en effet d'une réduction de 15 % jusqu'à son lancement. Sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, il coûtera 39,99 €, et vous pouvez retrouver Aragami: Shadow Edition à 25,79 € sur Amazon.