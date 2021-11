Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered, la Saison 2 du jeu de Telltale Games bientôt de retour

L'année dernière, Skunkape Games a fait plaisir aux fans de jeux d'aventure loufoques avec Sam & Max Save the World Remastered, une version modernisée du jeu de Telltale Games. Si vous connaissez la franchise, vous savez qu'il s'agit de la Saison 1 des péripéties des deux compères policiers. Eh bien, la Saison 2 va elle aussi être remastérisée.

Skunkape Games vient en effet d'annoncer Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered, avec une date de sortie fixée au 8 décembre 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le titre suivra encore une fois Sam et Max, policiers indépendants qui voyagent cette fois dans l'espace et le temps afin de combattre divers ennemis, en usant de leurs neurones.

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered bénéficiera de graphismes améliorés, d'un éclairage dynamique, d'une synchronisation labiale corrigée, d'une nouvelle interface utilisateur, il pourra être joué en 16:9, en haute résolution et à la manette, et toute la partie l'audio a été remastérisée et réencodée. Après tout, le titre date de 2007, ces améliorations seront les bienvenues.

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered sur PC, Xbox et Switch. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus, ainsi que le comics de Steve Purcell qui a inspiré les jeux à 20 € sur Amazon.