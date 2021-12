CINEMA : Blue Beetle, le nouveau film de super-héros de DC prévu sur HBO Max sortira finalement en salles, sa date de sortie précisée

Entre The Batman, Black Adam, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom et Shazam! Fury of the Gods, le programme de DC au cinéma est chargé jusqu'en juin 2023. C'est pourquoi Warner Bros. Pictures a décidé de continuer à profiter de la popularité des adaptations de ses comics en s'attaquant à des longs-métrages plus mineurs pour HBO Max, dont ceux basés sur Batgirl et Blue Beetle.



Premier artwork dévoilé au DC FanDome 2021

Enfin ça, c'était le plan ces derniers mois, car il vient de drastiquement changer pour l'un de ces projets. En effet, Blue Beetle va finalement sortir au cinéma, et non sur la plateforme de vidéo à la demande. Nous devons probablement en déduire que les ambitions du réalisateur Angel Manuel Soto (Charm City Kings, La Granja) et du scénariste Gareth Dunnet-Alcocer (Contrapelo, Miss Bala) sont aussi élevées que la confiance que le producteur a en eux.



Nous avons pour mémoire appris lors du DC FanDome que c'est Xolo Maridueña (Parenthood, Cobra Kai) qui incarnerait ce jeune super-héros qui va obtenir des super-pouvoirs en mettant la main sur une armure extraterrestre. La date de sortie de Blue Beetle a au passage été calée au 18 août 2023 aux États-Unis, nous pouvons donc comme souvent espérer une diffusion en France dès le 16. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, Zack Snyder's Justice League est disponible à partir de 16,99 € sur Amazon.fr.

