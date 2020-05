Summer Game Fest : deux Developer Showcase avec du beau monde annoncés

Si vous pensiez que l'été 2020 allait être triste à cause de l'absence de l'E3, c'est raté, le Summer Game Fest va battre son plein pendant un moment. Aujourd'hui, les organisateurs ont annoncé que deux Developer Showcase vont avoir lieu le 22 juin puis le 20 juillet prochain, en partenariat avec Days of the Devs, un évènement en ligne tenu par iam8bit et Double Fine Productions.

Ces présentations en ligne seront l'occasion pour de nombreux développeurs, souvent indépendants, de parler de l'actualité de leurs jeux, de leurs futurs projets, mais aussi de dévoiler du gameplay et de partager des informations importantes. Il y aura du beau monde, voici déjà une première liste de studios participants à ces Developer Showcases, d'autres noms devraient se rajouter d'ici le premier évènement :

Akupara Games ;

Annapurna Interactive ;

The Behemoth ;

Finji ;

Kowloon Nights ;

Longhand Electric ;

MWM Interactive ;

Panic ;

Sabotage Studio ;

Skybound Games ;

Team17 ;

thatgamecompany ;

Tribute Games ;

ustwo games.

Amateurs de jeux indépendants et originaux, rendez-vous donc le 22 juin, à 17h00, afin de découvrir le premier Developer Showcase.