Paris Games Week : la PGW 2020 annulée

La Paris Games Week ne cesse de battre des records d'affluence chaque année, et aurait dû attirer un maximum de monde avec l'édition de son dixième anniversaire. La PGW 2020 était prévue de longue date du 23 au 27 octobre 2020, et aurait surement permis au public de toucher à la prochaine génération de consoles.

Mais comme vous vous en doutez, organiser un évènement de cette ampleur en période de crise sanitaire, c'est compliqué, voire impossible. Le S.EL.L. vient ainsi de prendre la décision d'annuler la Paris Games Week 2020, officiellement car il se retrouve dans l'impossibilité de devancer correctement les futurs impératifs techniques et logistiques post COVID-19.

Chers tous,

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons pris la difficile décision d’annuler la Paris Games Week, initialement prévue du 23 au 27 octobre 2020 et qui marquait notre 10e anniversaire.

Le contexte actuel et la nécessaire anticipation des complexités techniques et logistiques d’un événement tel que la Paris Games Week nous contraignent à annuler cette édition.

Cette année devait être particulière, en raison d’une actualité très riche, et d’une édition anniversaire que nous avions hâte de célébrer avec vous.

Nous allons travailler avec l’ensemble des acteurs de l’industrie pour que cette année 2020 reste l’occasion de continuer à vivre ensemble notre passion et préparons dès à présent la plus belle des éditions pour nos retrouvailles l’année prochaine.

À très bientôt,

L’équipe de la Paris Games Week