Paris Games Week : la PGW 2021 aussi annulée, rendez-vous l'année prochaine

La Paris Games Week 2020 n'avait évidemment pas eu lieu, la faute à la pandémie de COVID-19, mais les organisateurs comptaient célébrer la 10e édition du salon vidéoludique français comme il se doit cette année. Malheureusement, le S.E.L.L. vient d'annoncer que la Paris Games Week 2021 est également annulée.

Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, les organisateurs expliquent qu'ils ont travaillé avec leurs partenaires afin de proposer une édition 2021 sans concession, et physiquement évidemment, mais alors que la situation sanitaire s'améliore en France, ils affirment que « le contexte incertain ne (leur) permet pas d’organiser une édition à la hauteur de (leurs) ambitions et des attentes des joueuses et des joueurs ». Ils rajoutent :

Depuis sa création en 2010, la Paris Games Week est un grand rassemblement festif qui se construit autour de toutes les communautés du jeu vidéo pour célébrer une même passion. Cette célébration réunit chaque année des centaines de milliers de passionnés autour des acteurs de l’industrie pendant plusieurs jours : nous ne concevons pas de proposer une expérience réduite ou dégradée. Malgré notre envie et notre engagement, nous devons prendre la difficile décision d’annuler l’édition 2021 de la Paris Games Week. Le contexte incertain ne nous permet pas d’organiser une édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes des joueuses et des joueurs. C'est ce même esprit de responsabilité et d'exigence qui conduit les grands acteurs du jeu vidéo à être contraints d’annuler leur participation à une édition physique en 2021.

La PGW 2021 n'aura donc pas lieu, mais le S.E.L.L. nous donne déjà rendez-vous au second semestre 2022 pour retrouver la Paris Games Week dans la capitale française afin de « vivre tous ensemble la plus belle des éditions ». Vous pouvez retrouver des jeux vidéo, consoles et accessoires sur Amazon.