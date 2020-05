PS5 : la date et l'heure de la présentation des jeux officialisées, c'est pour bientôt !

Décidément, la présentation de la PS5 et ses jeux aura fait parler d'elle jusqu'au bout. Selon les dernières rumeurs, certains journalistes voyaient l'évènement dédié au line-up de la console next-gen pour le 3 juin 2020, mais une précédente prédiction était finalement la bonne.

Enfin, PlayStation vient de confirmer la date de révélation de ses jeux, et ce sera pour le 4 juin 2020 ! Nous avons très précisément rendez-vous jeudi prochain à 22h00 sur Twitch et YouTube pour une présentation numérique d'un peu plus d'une heure baptisée The Future of Gaming (ou Le Futur du jeu vidéo par chez nous), comme le rappelle le visuel officiel de la sauterie avec une DualSense... noire ? Cela veut-il dire qu'un autre coloris de la manette est prévu pour le lancement ?

Avec chaque génération, de la première PlayStation à la PlayStation 4, nous nous efforçons de repousser les limites, d’essayer d’offrir une meilleure expérience à notre communauté. C’est la mission de la marque PlayStation depuis plus de 25 ans. Une mission à laquelle je participe pratiquement depuis le début. C’est presque aussi passionnant que de sortir une nouvelle console. Bien que les circonstances qui précèdent cette sortie soient un peu… différentes, il nous tarde que vous nous rejoigniez dans ce voyage pour que nous redéfinissions ensemble le futur des jeux vidéo. Nous avons partagé des spécifications techniques et présenté la nouvelle manette sans fil DualSense. Mais que serait une sortie sans jeux ? C’est pour cette raison que je suis ravi de vous dire que vous aurez bientôt un aperçu des jeux auxquels vous pourrez jouer à la sortie de la PlayStation 5 en fin d’année. Les jeux prévus sur PS5 sont ce que l’industrie a de mieux à offrir. Ils ont été conçus par des studios novateurs dans le monde entier. Ces studios, qu’ils soient grands ou petits, récents ou non, travaillent d’arrache-pied pour développer les jeux capables de montrer tout le potentiel de la console. Cette présentation numérique durera un peu plus d’une heure et, pour la toute première fois, nous pourrons ressentir toutes ces émotions en même temps. Le manque d’évènements « physiques » nous a donné l’opportunité unique de penser différemment pour vous faire voyager avec nous et, avec un peu de chance, vous faire sentir plus proches de nous que jamais. Cet article fait partie de notre série de mises à jour sur la PS5 et n’ayez crainte, nous aurons encore beaucoup de choses à partager avec vous après la présentation de la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur YouTube le 4 juin à 22h00 pour découvrir ce que la prochaine génération de jeux vous réserve. J’espère que vous serez fiers de nous.

Il se pourrait que la conférence ne s'attarde pas sur la console, ses possibilités et son apparence, le texte de Jim Ryan n'évoquant aucun de ces points. Des bruits de couloir veulent que PlayStation garde des cartouches pour cet été, et plus particulièrement pour août prochain. Nous avons tout le temps pour percer les secrets de la PlayStation 5 et de ses jeux : elle ne sortira pas avant la fin d'année 2020 à l'international.