Amazon Prime Video : les nouveautés de décembre 2020 dévoilées, demandez le programme

Amazon Prime Video prévoit encore un beau mois de décembre pour ses abonnés. Il a en effet de nombreux ajouts qui raviront les cinéphiles, que ce soit les classiques de Nicolas Winding Refn, Yves Robert et Maurice Pialat, La Planète des Singes, plusieurs Die Hard, la trilogie Millenium et plus encore. Et il y en a même pour ceux qui n'aiment pas le cinéma, avec Transformers: The Last Knight ou After : Chapitre 2. Ajoutez à cela Logan, Love Actually, la saison 5 exclusive de The Expanse et un spectacle de Norman Thavaud, entre autres, et vous obtenez un programme encore une fois très éclectique.

Enfin le dernier mois de 2020 : il fallait fêter ça. ????



Voici les #SortiesPrimeVideo du mois de Décembre ! pic.twitter.com/9DCzQ4JJAE — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) November 26, 2020

Vous pouvez le retrouver en intégralité ci-dessous.

1er décembre La Planète des Singes (1968) et la trilogie des origines

Summer of 84

The Lodge

Où est Charlie ? - Saison 1 2 décembre Logan 4 décembre

Norman - Le Spectacle de la Maturité

Millénium - La trilogie scandinave 8 décembre Collection Nicolas Winding Refn :

Drive



The Neon Demon



Bronson



My Life Directed by NWR 9 décembre Die Hard : 1, 2, 4 et 5

La Boum 1 & 2

Les Sous-Doués 1 & 2

Les Rivières Pourpres 11 décembre I'm Your Woman

The Wilds - Saison 1 15 décembre Love Actually 16 décembre The Expanse - Saison 5

The Thundermans - Saison 1 à 6 18 décembre El Cid - Saison 1

The Grand Tour - Madagascar 21 décembre Baywatch, le film

Mac Gyver - Saison 1 à 3 22 décembre Collection Maurice Pialat :

L'Enfance Nue



Sous le Soleil de Satan

Collection Yves Robert :

Le Grand Blond avec une Chaussure Noire



Un Éléphant ça trompe énormément



La Gloire de mon Père

After : Chapitre 2 25 décembre C'est Noël (NDLR, ce n'est pas un film, c'est juste Noël)

Sylvie's Love 28 décembre Transformers: The Last Knight

Pour rappel, le service Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime, qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an.