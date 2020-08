Amazon Prime Video : les nouveautés de septembre 2020 dévoilées, demandez le programme

C'est déjà presque la fin de l'été, et bientôt le début du mois de septembre. Amazon Prime Video fait donc le point sur les nouveautés prévues dans son catalogue ces prochaines semaines, avec encore une fois un beau mélange de contenu original et de classiques. Nous pourrons ainsi retrouver la deuxième saison de The Boys, le documentaire inédit Ici c'est Paris - 50 ans de Passion : « Tout près des étoiles », ou encore le nouveau film de Kheiron, Brutus vs César.

Pour le calendrier complet de septembre 2020, ça se passe ci-dessous.

1er septembre

Invaders



The Americans S1-S6

2 septembre

Fear the Walking Dead S5

4 septembre

The Boys S2 (3 épisodes puis 1 épisode tous les vendredis)

7 septembre

Color Out of Space

11 septembre

Kingsman : Services Secrets



Kingsman : Le Cercle d'Or

13 septembre

Mother!

15 septembre

Ici c'est Paris - 50 ans de Passion : « Tout près des étoiles »



Le Bal des Actrices

18 septembre

Brutus vs César

22 septembre

Like a Boss

25 septembre

Fernando

27 septembre

Supernatural S14



The Big Bang Theory S12

29 septembre

Ghost in the Shell

Pour rappel, le service Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime, qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an.