Amazon Prime Video : les nouveautés d'août 2020 dévoilées, demandez le programme

Amazon Prime Video a fait très fort pour ses nouveautés de juillet 2020, en ajoutant des classiques comme Malcolm, X-Files et Glee pour divertir le plus grand nombre cet été. Le programme d'août vient d'être dévoilé, et malheureusement, il n'est pas à la hauteur du mois précédent.

Il y a un peu de tout, du dernier spectacle d'Alex Vizorek à la quatrième saison de Preacher en passant par des classiques comme Gangs of New York et Mean Streets, mais rien de transcendant non plus. Cela devrait malgré tout faire l'affaire en attendant le retour de The Boys en septembre.

1er août Birth of the Dragon 5 août Preacher - Saison 4 7 août Alex Vizorek est une œuvre d'art 12 août Counterpart - Saison 2

La vie rêvée de Walter Mitty 14 août World's Toughest Face : Eco Challenge Fiji - Saison 1 20 août Gangs of New York

Mean Streets 21 août Our Chemical Hearts 25 août My Spy 28 août Get Duked!

Pour rappel, le service Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime, qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an.