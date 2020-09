Amazon Prime Video : les nouveautés d'octobre 2020 dévoilées

Le mois prochain, Amazon va encore une fois rajouter des films et séries au catalogue de Prime Video, son service de SVoD. Les spectateurs auront de quoi faire tout au long du mois d'octobre, avec la nouvelle saison de This Is Us, un documentaire sur Mylène Farmer, la nouvelle série spin-off de The Walking Dead, des films de Blumhouse Productions, le début de la trilogie du Labyrinthe ou encore Babel.

Voici ce qui vous attend au cours du mois d'octobre 2020 sur Amazon Prime Video.

Déjà disponible This Is Us - Saison 4

Mylène Farmer : L'Ultime Création

Only See Great 1er octobre Elementary - Saison 7

New-York : Unité Spéciale - Saison 11 à 20

Arkansas 2 octobre All or Nothing: Tottenham

Hotspur (VOSTF)

The Walking Dead: World Beyond 5 octobre Le Labyrinthe 1 & 2

Once Upon a Time - Saison 1 à 7 6 octobre Black Box (Blumhouse)

The Lie (Blumhouse) 11 octobre Evil Eye (Blumhouse)

Nocturne (Blumhouse) 14 octobre The Postcard Killings 15 octobre Babel 16 octobre What the Constitution Means to Me 23 octobre NOS4A2 - Saison 2 26 octobre Cut Throat City 30 octobre Truth Seekers

Utopia

Le service Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime, qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an.

Lire aussi : Twitch lance les Watch Parties pour regarder du contenu Amazon Prime Video avec ses viewers