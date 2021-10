Amazon Prime Video : le calendrier des nouveautés d'octobre 2021 en France, entre films d'horreur et série documentaire sur Orelsan

Pour Halloween cette année, Amazon Prime Video a décidé de mettre le paquet sur les films d'horreur, notamment grâce à un partenariat avec le studio de production Blumhouse. Bingo Hell, Black as Knight, Madres et The Manor sortiront ainsi en ce mois d'octobre, en exclusivité sur la plateforme. Mais ils ne seront pas les seuls, car nous découvrirons également Montre jamais ça à personne, la série documentaire sur Orelsan, et le feuilleton revisitant Souviens-Toi l'Été Dernier.

L'intégrale de [REC], Under the Skin, la saison 2 de The Walking Dead: World Beyond et d'autres programmes déjà diffusés par le passé font aussi partie du calendrier.

1er octobre Queenpins, avec Kristen Bell

Bingo Hell - Exclusivité Blumhouse

Black as Knight - Exclusivité Blumhouse

All or nothing: Toronto Maple Leaf's

My name is Pauli Murray

Do, Re & Mi - Épisode spécial Halloween 4 octobre The Walking Dead: World Beyond - Saison 2

Infinite

Devious Maids - Saisons 1 à 4 8 octobre Justin Bieber: Our World

Madres - Exclusivité Blumhouse

The Manor - Exclusivité Blumhouse

Un été à Osage County

Bird People 10 octobre Galveston, de Mélanie Laurent 11 octobre Snowpiercer, de Bong Joon-Ho 14 octobre Duncanville - Saison 2 15 octobre Souviens toi l'été dernier - Saison 1

Elle s'en va, d'Emmanuelle Bercot

Montre jamais ça à personne, série documentaire sur Orelsan 18 octobre Motherland : Fort Salem - Saison 2

[REC] - L'intégrale de la saga 22 octobre Max Boublil - Nouveau spectacle

After : Chapitre 3 24 octobre Absentia - Saison 3 25 octobre Seance 28 octobre This is Us - Saison 5 29 octobre Collection James Gray : Two Lovers et La nuit nous appartient

Maradona : Le rêve béni - Saison 1

Under the Skin

Fairfax - Saison 1

Vous pouvez profiter de l'intégralité des services d'Amazon Prime pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.

