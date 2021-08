Amazon Prime Video : Cendrillon, Le Seigneur des Anneaux et bien d'autres au programme des nouveautés de septembre 2021

Le mois de septembre 2021 ne sera pas le plus prolifique de l'histoire d'Amazon Prime Video, mais ce n'est pas pour autant que nous n'aurons pas quelques programmes pour nous occuper. Nous découvrirons ainsi en exclusivité Le bal des Folles avec Mélanie Laurent, Cendrillon revu et corrigé avec Camila Cabello, le thriller The Voyeurs ou encore l'intrigant Zone 414.

Sinon, vous pourrez aussi vous plonger dans des productions passées comme la série Castle, la saison finale de Supernatural, le long-métrage réussi Une famille sur le ring et même la trilogie (version longue ?) du Seigneur des Anneaux.

1er septembre The Pursuit of Love, avec Andrew Scott

Doctor Who - Saison 1 à 4

Lucky Luke, avec Jean Dujardin 3 septembre Cendrillon, avec Camila Cabello

Le Seigneur des Anneaux - La trilogie 6 septembre Capone, avec Tom Hardy

Castle - L'intégrale 10 septembre Arnaque à Hollywood, avec Robert de Niro

Mathieu Madénian : Un spectacle familial

PSG Ô Ville Lumière : 50 ans de légende - Saison 2

The Voyeurs 13 septembre Zone 414, avec Guy Pearce 17 septembre Le bal des Folles, de Mélanie Laurent

Rafa Nadal Academy - Saison 1

Jamie 20 septembre Une famille sur le ring, avec Florence Pugh

Carnage chez les Puppets

Savage x Fenty Show - Saison 3 24 septembre Birds of Paradise

Goliath - Saison 4 27 septembre Most Dangerous Game, avec Liam Hemsworth

Supernatural - Saison finale

