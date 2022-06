Amazon Prime Video : le calendrier complet des nouvelles sorties de juillet 2022 en France

Après un mois de juin forcément marqué par le retour de The Boys, c'est un mois de juillet 2022 plus calme qui attend les fidèles d'Amazon Prime Video. Les fans de série pourront découvrir en exclusivité The Terminal List, réalisée par Antoine Fuqua avec Chris Pratt dans le rôle principal, ou l'adaptation de la BD young adult Paper Girls. Le cinéma ne sera pas en reste avec Parasite, Lady Bird, Lost City of Z, ou la première diffusion en France de Memory avec Liam Neeson.



Et côté sport, nous pourrons regarder la finale du Trophée des Champions opposant le PSG au FC Nantes en streaming, ainsi qu'un documentaire sur Manchester United.

1er juillet The Terminal List - Saison 1, avec Chris Pratt

Parasite, de Bong Joon-Ho

Lady Bird, de Greta Gerwig

Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson

Atomic Blonde, de Charlize Theron

La Momie, avec Tom Cruise

Ça : Chapitre 1, avec un clown flippant

Split, avec James McAvoy

Rrrrrr !!!, avec Pierre, Pierre et Guy

Les Rois Mages, un film des Inconnus

Fifty Shades Darker, la suite de la saga

Baby Boss

Chicken Run 4 juillet Divergente, la saga 14 juillet New York : Unité Spéciale - Saisons 14 à 22 15 juillet James Way : Notre Homme... - Saison 2

The United Way, docu sur Manchester United

Justice League, de Zack Whedon

Lost City of Z, de James Gray

22 juillet Rien n'est impossible, de Billy Porter 24 juillet Crawl, de Alexandre Aja 29 juillet Paper Girls - Saison 1

Memory, avec Liam Neeson 31 juillet Trophée des Champions - PSG vs. FC Nantes

L'abonnement à Amazon Prime donnant accès à Prime Video et aux autres offres du service coûte toujours 5,99 € par mois ou 49,00 € par an.

