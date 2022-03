Amazon Prime Video : le calendrier complet des nouveautés d'avril 2022

Le mois d'avril ne va pas tarder à commencer et il sera assez plaisant pour les adeptes du catalogue d'Amazon Prime Video. Le service de vidéo à la demande proposera en effet de nouveaux épisodes de Lol : Qui rit, sort, enfin la saison 2 du très apprécié Undone, le nouveau feuilleton italien Bang Bang Baby, l'intrigante série Mystère chez les Abbott - Outer Range avec Josh Brolin, un documentaire original sur Laura Pausini, ou encore 2 films originaux avec Chris Pine, The Contractor et All the Old Knives (aka Le couteau par la lame).



Plusieurs productions passées dont plusieurs longs-métrages d'horreur sont également au programme, à retrouver au complet ci-dessous.

1er avril Lol : qui rit, sort ! - Saison 2

El Internado : Las Cumbres - Saison 2

Expendables - La saga

Dans la peau de John Malkovich

Chicago Fire - Saisons 1 à 7

Nous trois ou rien, de et avec Kheiron

Les nerfs à vif, de Martin Scorsese

Le bon gros géant, de Steven Spielberg

Sous le même toit, avec Gilles Lelouche

Une vie entre deux océans

Wolf Like Me - Saison 1

Mes vies de chien

My Little Pony : Le Film

Collection horreur

Cabin Fever



Blair Witch (2016)



Lazarus Effect



Texas Chainsaw 3D



Jeepers Creepers : Le chant du diable 4 avril The Contractor, avec Chris Pine 7 avril Laura Pausini, dans son propre rôle 8 avril Le couteau par la lame, avec Chris Pine

Do, Re & Mi - Saison 1, Partie 5 10 avril Simetierre, d'après Stephen King 11 avril Le parc des Merveilles 15 avril Outer Range - Saison 1 18 avril Du sang et des larmes, avec Mark Wahlberg 22 avril Do, Re & Mi - Saison 1, Partie 6 28 avril Fortress, avec Bruce Willis

Bang Bang Baby - Saison 1 29 avril Undone - Saison 2

La Unidad - Saison 2

Vous pouvez vous abonner à Amazon Prime et tous ses services pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.