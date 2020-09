Twitch lance les Watch Parties pour regarder du contenu Amazon Prime Video avec ses viewers

Après une bêta qui a visiblement rencontré le succès escompté, Twitch vient de lancer officiellement et pour tous les créateurs de contenus les Watch Parties, permettant aux streameurs de visionner un contenu Amazon Prime Video et de le partager « avec sa communauté », si celle-ci est également abonnée aux services Prime d'Amazon.

Les Watch Parties permettent donc d'afficher la série ou le film sur Prime Video via Twitch, en mode Studio, tandis que la webcam du vidéaste est placée en haut à droite de l'écran, au-dessus du chat, avec la possibilité de gérer indépendamment les deux sources sonores et donc par exemple de couper le son du stream pour se concentrer sur le film, et bien évidemment, les Bits et Subs sont encore actifs. Une fonctionnalité qui n'est pour l'instant disponible que sur PC, Twitch travaille sur la compatibilité avec les mobiles. Jeremy Forrester, directeur Creator Product, déclare :

Nous avons clairement entendu que les créateurs du monde entier attendaient cette sortie avec impatience depuis que nous avons lancé la bêta à la fin de l'année dernière, et avec ce lancement, nous rendons Watch Parties plus accessible à la communauté Twitch au sens large. Nous continuerons à améliorer les Watch Parties en nous basant sur les commentaires de la communauté, nous sommes donc impatients de savoir ce qu'ils en pensent !

Pas besoin d'être abonné au vidéaste pour participer aux Watch Parties, mais un abonnement Amazon Prime est nécessaire pour le streameur comme les spectateurs, ce qui limite quand même pas mal l'intérêt (l'abonnement coûte pour rappel à 49 € par an pour Livraison Prime, Prime Video, Prime Gaming, Prime Music ou encore Prime Reading). Nous avons par exemple suivi SuPr3m3_85 se moquer de The reZort, un nanar avec des zombies façon Dead Island, mais pour un grand film, autant se poser calmement dans son canapé et avoir le contrôle sur la lecture. Une fonctionnalité certes innovante, mais qui va vraiment regarder Mother! de Darren Aronofsky avec sa communauté ?