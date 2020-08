Twitch Prime va changer de nom en Prime Gaming pour plus de cohérence avec les services d'Amazon

« Connaissez-vous Twitch Prime ? » Ce running gag très prisé des vidéastes sur la plateforme de streaming d'Amazon est souvent utilisé pour rappeler qu'avec un abonnement Amazon Prime (connu pour la livraison rapide et l'accès au service de SVoD Prime Video), il est possible de soutenir sans frais supplémentaires une chaîne Twitch, mais aussi avoir d'autres avantages parfois un peu cachés.

Eh oui, Twitch Prime est axé sur le jeu vidéo, avec des bonus exclusifs pour un tas de titres (LoL, RDR2, Destiny 2, Warframe, R6S, World of Tanks, la liste est longue), mais également des jeux gratuits. Des fonctionnalités pas forcément connues de tous, et visiblement, Amazon veut recadrer tout cela. La firme va ainsi renommer Twitch Prime en Prime Gaming, pour plus de cohérence avec ses autres services (Prime Video, Prime Music, Prime Reading) et donc rappeler qu'il s'agit d'un service très ancré dans le milieu du jeu vidéo, même si la plateforme Twitch conservera évidemment son nom, attendez-vous simplement à découvrir un nouveau terme et un nouveau logo.

Un changement de nom qui peut tout de même surprendre, car Twitch n'est évidemment pas réservé qu'aux jeux vidéo, la plateforme permet de diffuser un tas de contenu en live, comme de simples discussions, des balades IRL, de la création musicale ou encore des matchs de football de grandes équipes. Twitch s'efforce de diversifier son image de plateforme gaming depuis quelques années en rajoutant des catégories sans lien avec le jeu vidéo, l'abandon du terme Twitch Prime pour Prime Gaming ne va pas vraiment dans ce sens...

Amazon continue donc de peaufiner son écosystème, mais au final, il n'y a donc pas de gros changements à venir outre ce changement de nom pour Twitch Prime, les créateurs de contenus en live devront changer de disque et désormais dire : « Connaissez-vous Prime Gaming ? » Vous pouvez vous abonner pour 49 € par an, et avoir accès à tous ces services Prime.

