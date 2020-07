Twitch : l'Olympique de Marseille va diffuser deux matchs sur la plateforme de streaming

Depuis quelques années, la plateforme Twitch n'est plus réservée qu'aux jeux vidéo, les streameurs peuvent partager toute sorte de contenu avec les catégories Discussion, Special Events ou encore Musique et performances, le service de streaming d'Amazon s'est diversifié, et prochainement, il va même accueillir des matchs d'une équipe de Ligue 1.

Eh oui, l'Olympique de Marseille a annoncé cette semaine qu'il allait diffuser ses deux prochains matchs sur Twitch. Pour rappel, ils se jouent à huis clos en France, il fallait bien s'adapter. Il s'agira de rencontres amicales contre le FC Pinzgau (3e division autrichienne) et le SV Heimstetten (4e division allemande), qui auront lieu le dimanche 19 juillet à 18h30 puis le mercredi 22 juillet à 19h00. Des matchs qui ne devraient normalement pas donner trop de mal au club, dont les rumeurs d'un rachat par Mohamed Ayachi Ajroudi vont bon train. Hervé Philippe, Chief Marketing & Media Officer de l'OM, est très fier de cet évènement :

L'Olympique de Marseille continue d’innover sur le Digital et est fier d'être une nouvelle fois un pionnier en diffusant ses 2 premiers matchs amicaux sur Twitch, plateforme que nous allons activer de plus en plus dans les prochains mois. Après TikTok, rejoint très tôt dès janvier 2019, puis Snapchat Shows en février 2019, l'OM compte se connecter toujours plus avec un public jeune et très actif sur les réseaux sociaux. Le football et l'OM sont devenus rapidement des thèmes très recherchés et commentés sur ces plateformes. Il est donc logique d’y participer avec créativité et interactivité.