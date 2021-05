Twitch : le prix des subs va baisser dans presque tout le monde, quid de la France ?

Le visionnage de contenu sur Twitch est globalement gratuit, mais il est possible de s'abonner aux streameurs pour plusieurs raisons. Un sub permet à la fois de le soutenir financièrement, de débloquer des possibilités d'interaction avec lui, de supprimer certaines publicités ou encore parfois de regarder des lives exclusifs. Et jusqu'à présent, le tarif était le même pour tout le monde : 4,99 $ par mois (environ 4,08 €), 9,99 $ pour deux et 24,99 $ pour six.

Sauf que ce prix qui peut paraître correct pour certains pays est forcément très élevé pour d'autres, où les spectateurs n'ont pas le même pouvoir d'achat qu'aux États-Unis. Après plusieurs années de réflexion, Twitch vient d'annoncer qu'il allait changer sa grille de prix en introduisant une tarification locale des abonnements. Les subs ne vaudront donc pas le même prix partout et seront alignés sur les monnaies et pouvoirs d'achat locaux.

Par exemple, au Mexique et en Turquie, où l'initiative sera testée à partir du 20 mai 2021, l'abonnement mensuel passera à 48 pesos (environ 2 €) et 9,90 livres turques (environ 1 €). Ces 2 contrées seront suivies par « la plupart des pays d’Asie, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe, dès le troisième trimestre 2021 ». La France devrait être visée, mais avec quel prix ? 3,99 € l'abonnement, ce qui ne changerait pas grand-chose au tarif actuel, ou moins ?

Pour ce qui est des streameurs, qui vont donc attirer plus d'abonnés potentiels, mais aussi perdre de l'argent sur les spectateurs déjà fidèles dont la tarification va baisser, Twitch prévoit sinon de garantir leurs revenus pendant plusieurs mois, le temps que le système se stabilise. Pour découvrir les conditions fixées par la plateforme, vous pouvez lire le communiqué ci-dessous.

Les abonnements, c’est génial : la notification d’un nouvel abonnement, les HeyGuys et les émoticônes personnalisées qui remplissent le chat, et les créateurs qui expriment chaleureusement leur reconnaissance. C’est le genre de soutien bleedPurple qui rend cette communauté aussi exceptionnelle.

Et il y a encore plus que cette hype qui fait chaud au cœur lorsque quelqu’un s’abonne. Cela permet de soutenir sur le long terme les streameurs et leur contenu, comme un vote pour les encourager à continuer et à créer. Cela permet aussi de débloquer de nouvelles émoticônes et de représenter une communauté partout sur Twitch. C’est finalement jouer un rôle important dans la création d’une communauté dont on est fier.

Mais il y a un hic : d’après les commentaires de fans que nous avons recueillis dans le monde entier, la possibilité d’exprimer son soutien, d’accéder à des émoticônes personnalisées et de profiter de tous les autres avantages associés au fait d’être abonné à une chaîne n’est pas toujours abordable. La raison est simple : le prix d’un abonnement de niveau 1 sur le Web équivaut plus ou moins à 4,99 $ US dans chaque pays. Ce prix constitue un obstacle pour de nombreux spectateurs qui ont envie d’apporter leur soutien à leurs créateurs favoris, mais aussi pour les créateurs qui ne sont du coup pas en mesure de développer leur communauté, de créer davantage de contenu et d’accueillir leurs nouveaux fans.

Ce n’est pas une situation propre à deux ou trois personnes, au contraire ; les chiffres le montrent clairement. En effet, le pourcentage d’utilisateurs actifs en Europe ou en Asie qui soutiennent les créateurs par le biais d’un abonnement est environ 50 % plus bas celui que l’on note aux États-Unis. Et en Amérique du Sud, c’est près de 80 % de moins.

Il est temps d’envisager une tarification des abonnements ajustée en fonction du pays dans lequel vivent les spectateurs, à des prix pensés pour qu’encore plus de monde ait la possibilité d’apporter son soutien et de profiter des avantages d’un abonnement. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la tarification locale des abonnements, la date du lancement, les pays qui seront les premiers à en bénéficier, ce que nous avons prévu afin d’aider les créateurs lors de ces changements, comment nous faire des retours, et bien plus encore.

Nous vous présentons la tarification locale des abonnements

Au cours des mois qui viennent, nous allons ajuster le prix des abonnements (abonnements existants, nouveaux abonnements payants et abonnements-cadeaux) dans la plupart des pays, afin qu’il corresponde mieux au coût de la vie au niveau local. En premier, il y aura le Mexique et la Turquie (le 20 mai 2021), deux pays où vivent des créateurs et des spectateurs qui demandent cette modification depuis quelque temps déjà.

Le Mexique et la Turquie seront ensuite suivis par la plupart des pays d’Asie, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe, dès le troisième trimestre 2021. Ce lancement progressif permettra à la communauté de s’adapter plus facilement à un changement aussi important. Nous continuerons à informer la communauté des évènements, au fur et à mesure que nous préparons les pays et régions au déploiement de cette nouvelle tarification.

Le point le plus important à retenir ici, c’est que les prix des abonnements seront réduits dans la plupart des pays en dehors des États-Unis. Pour obtenir la liste complète des pays concernés, rendez-vous ici. Le coût de l’abonnement d’un spectateur sera défini en fonction de son lieu de résidence et de la méthode de paiement qu’il a configurée sur Twitch. Nous avons conçu ce modèle de tarification afin de garantir que les prix sont fixés pour les spectateurs de manière convenable, indépendamment du pays où ils résident. Pour les créateurs, cela signifie que des spectateurs de leurs chaînes pourront voir des prix différents.

Grâce à ce changement, les créateurs du monde entier pourront développer leur communauté plus facilement. Quant aux spectateurs, avec un coût plus abordable, ils pourront exprimer leur soutien et avoir accès aux avantages réservés aux abonnés, comme les vidéos sans pub (si le créateur a activé cette option), les émoticônes personnalisées propres à la chaîne, les badges par niveau, les multiplicateurs de points de chaîne et le chat réservé aux abonnés.

Voici nos conclusions

Il y a deux raisons principales d’adopter une tarification locale. Tout d’abord, les spectateurs : ils nous ont confié qu’ils avaient envie de pouvoir soutenir les créateurs et de contribuer à la croissance de leurs communautés préférées, indépendamment du pays où ils se trouvent. Et puis les créateurs, qui bénéficieront de la réduction de ces tarifs sur le long terme, au fur et à mesure que le coût des abonnements s’avère plus abordable pour les spectateurs du monde entier.

Avant de prendre cette décision, nous avons réalisé plusieurs tests sur les prix, notant ainsi que des abonnements moins chers boostaient le nombre d’abonnements mensuels global et le revenu lié aux abonnements pour les créateurs. Lors d’un test réalisé récemment au Brésil, la réduction du tarif des abonnements a plus que doublé le revenu du créateur et le nombre total d’abonnés.

Le lancement de nouvelles promotions Twitch destinées aux utilisateurs qui s’abonnent pour la première fois et à ceux qui offrent des cadeaux pour la première fois a mené à une augmentation du revenu en Amérique du Sud et en Europe également.

Soutenir les créateurs pendant ces changements

Il va sans dire que le revenu des créateurs est très important, et nous y avons accordé la priorité à chacune de nos décisions. Nos tests ont démontré de façon incontestable que des abonnements à un coût plus abordable pour davantage de spectateurs boostent le revenu du créateur. Nous gardons toutefois à l’esprit le fait que ce ne sont que des tests. Si nous mettons en place des changements susceptibles d’affecter le revenu du créateur, nous ne voulons rien laisser au hasard.

Nous sommes convaincus que des tarifs d’abonnement moins chers boosteront la croissance et le revenu des créateurs sur le long terme, mais nous sommes également conscients qu’il nous fallait minimiser les baisses que peut subir ce revenu au cours de cette première phase d’ajustement. Afin d’aider les créateurs à s’adapter au nouveau modèle de tarification, sans répercussions à court terme sur leur revenu lié aux abonnements, nous lançons un programme sur 12 mois qui assure aux créateurs éligibles un certain niveau de revenu.

Voici comment fonctionne le programme. Nous vous recommandons vivement de lire l’intégralité des informations relatives aux conditions et à l’éligibilité ici.

Twitch couvrira 100 % des revenus de départ liés aux abonnements de chaînes et aux abonnements Prime (le cas échéant) pendant trois mois, y compris le mois du changement de tarif. Passée cette période, nous diminuerons progressivement les versements incitatifs, à raison de 25 % en moins tous les 3 mois pendant les 9 mois suivants, atteignant ainsi un total de 12 mois de versement d’ajustement du revenu incitatif.

Tout commence par les bases. Pour résumer, nous examinons l’argent gagné par le créateur grâce aux abonnements payants et Prime au cours des trois derniers mois, ainsi que le nombre d’heures streamées live, et calculons les moyennes. Ces moyennes de départ seront visibles sur le Tableau de bord du créateur, pour les créateurs éligibles basés dans les pays où la tarification a été modifiée.

Tant que le créateur streame au moins 85 % de ses heures de départ live au cours d’une période d’un mois et remplit d’autres critères spécifiques d’éligibilité, nous verserons au créateur un « ajustement du revenu incitatif » afin de compenser toute perte de revenu lié aux abonnements. Lorsque les créateurs dépassent leur moyenne (c’est-à-dire que leur revenu lié aux abonnements augmente), ils reçoivent cette augmentation et non le versement incitatif, tout en y restant éligibles au cours des mois suivants au cas où ils en auraient besoin.

Dès le déploiement du modèle de tarification locale des abonnements, les créateurs éligibles pourront utiliser leur Tableau de bord du créateur pour consulter leurs chiffres de départ mensuels, le revenu effectif lié aux abonnements et les exigences en matière de streaming à venir.

Créateurs, c’est parti !

Dans le cadre de nos efforts visant à aider les créateurs à développer et construire des communautés, nous lancerons des campagnes promotionnelles dans les pays du monde entier, qui rappelleront aux spectateurs que le tarif des abonnements va changer dans leur pays.

Pour pouvoir tirer pleinement parti de cette sensibilisation accrue, il est essentiel que les créateurs apportent leur contribution en s’assurant que leurs communautés sont bien informées des nouveaux tarifs d’abonnement revus à la baisse. L’idéal est d’annoncer cette mise à jour en direct pendant votre stream.

C’est aussi le bon moment pour booster votre chaîne, en ajoutant des émoticônes aux niveaux d’émoticônes disponibles, ou encore en lançant des objectifs abonnés pour en débloquer encore plus. Et comme toujours, vous pouvez obtenir des conseils pour vous aider à construire une communauté en vous rendant sur le Portail des créateurs.

Pour en savoir plus sur les différentes manières de contribuer à répandre la nouvelle, consultez la page d'aide.

En tête de liste : le Mexique et la Turquie

Comme nous l’avons précisé plus haut, le nouveau programme de tarification fera ses débuts au Mexique et en Turquie le 20 mai 2021.

Les nouveaux tarifs en Turquie (9,90 TRY) et au Mexique (48 pesos) reflètent des réductions significatives, et nous sommes impatients de voir les membres de la communauté se rallier à leurs créateurs favoris. Ce déploiement progressif permettra de nous assurer que nous offrons à la communauté une expérience simple et réussie. Nous vous tiendrons informés des progrès réalisés et des étapes à suivre.