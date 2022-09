Amazon Prime Video : les nouveautés d'octobre 2022 en France dévoilées

Inutile de se le cacher, l'attraction sur Amazon Prime Video le mois prochain, ce sera forcément les prochains épisodes de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir. Le service a néanmoins tout un programme de prévu à côté de cela en octobre 2022, entre séries et films, populaires ou inédits.

Nous pourrons ainsi profiter de 7 saisons de Chicago PD, des The Descent et La Colline a des Yeux ou encore du classique The Holiday, mais aussi des projets originaux The Sound of 007, Darknet-sur-Mer avec Artus et Théo Fernandez, ou The Devil's Hour avec Peter Capaldi.

1er octobre Django, avec Reda Kateb

The Little Stranger, avec Domnhall Gleeson

Top Gear - Saisons 20 à 22

Top Gear : Inde & Patagonie - Épisodes spéciaux

The Descent 1 & 2, avec des monstres horribles

Chicago PD - Saisons 1 à 7 2 octobre Veronica Mars - Saison 4 (2018) 3 octobre Gemini Man, avec Will Smith et Will Smith 5 octobre The Sound of 007 - Documentaire

7 octobre Darknet-sur-Mer - Nouvelle série exclusive

Catherine Called Birdy, de Lena Dunham

9 octobre Animal Kingdom - Saisons 5 et 6 10 octobre Arnaqueurs Associés, avec Emily Ratajkowski 14 octobre Les infidèles, avec Jean Dujardin 15 octobre La colline a des yeux 1 & 2, de Alexandre Aja

The Holiday, avec Cameron Diaz 16 octobre Ligue 1 : PSG - OM 18 octobre Queens, avec J-Lo 20 octobre Mom - Saison 8 21 octobre Périphériques : Les mondes de Flynn

Argentina, 1985, de Santiago Mitre

Jarry : Titre 28 octobre The Devil's Hour, avec Peter Capaldi

Run Sweetheart Run, nouveau film original 31 octobre Matchday FC Barcelone - Une nouvelle ère

