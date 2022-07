Amazon Prime : le prix de l'abonnement va beaucoup augmenter à la rentrée !

Entre la livraison Prime, Prime Gaming, Prime Video, Prime Reading, un accès au catalogue Music Prime, des réductions exclusives sur le catalogue Amazon et plus encore, Amazon Prime ne manque pas d'attrait. D'autant plus qu'il coûte actuellement 5,99 € par mois ou 49,00 € par an.

Mais il fallait s'y attendre, alors que les offres se renforcent et que tout augmente, le prix de l'abonnement Amazon Prime va aussi être réévalué. À compter du 15 septembre, l'abonnement mensuel passera de 5,99 à 6,99 €, et l'abonnement annuel de 49,99 à 69,99 € : avec une hausse de 40 %, ce dernier deviendra donc un peu moins compétitif par rapport au prélèvement tous les 30 jours, qui augmente de « seulement » 16,7 %. Si vous êtes encore étudiants, Amazon Prime Student passera lui de 2,99 à 3,49 € en mensuel et de 24,00 à 34,99 € en annuel.



Le nouveau prix s'appliquera au renouvellement de votre abonnement à partir du 15 septembre 2022. Vous pouvez consulter la date de votre prochain renouvellement, gérer ou annuler votre abonnement en vous rendant sur votre compte. Ce changement est lié à l'augmentation des coûts d'exploitation de Prime. Nous concentrons nos efforts à constamment améliorer le programme Prime. Depuis que nous avons lancé Prime en France, nous avons élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime ; ajouté et étendu la livraison rapide de courses alimentaires ; et ajouté plus de divertissements digitaux de qualité, y compris des séries TV et films sur Prime Video, la musique avec Amazon Music Prime, les jeux avec Prime Gaming et les livres avec Prime Reading. Prime Video, en particulier, a augmenté le nombre de séries et de films Amazon Original et a ajouté l'accès à du contenu sportif dans les territoires éligibles.

Si vous n'êtes pas encore abonnés et souhaitez découvrir le service à moindre coût, il va donc falloir vous inscrire en annuel au plus vite pour profiter du tarif actuel. Et si vous êtes déjà client, votre souscription sera automatiquement renouvelée avec le nouveau prix mensuel ou annuel après le 15 septembre. Ce sera le prix à payer pour pouvoir continuer à regarder Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sereinement.