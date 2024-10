BON PLAN : la Xbox Series X à un prix jamais vu sur Amazon pendant les jours flash Prime

La Xbox Series X est la parfaite concurrente de la Playstation 5, la console de salon de Microsoft permet de profiter des jeux de dernière génération dans les meilleures conditions, mais il faut y mettre le prix. La Xbox Series X coûte habituellement 549,99 €, c'est une somme, mais il y a moyen de la trouver bien moins chère.

À l'occasion des jours flash Prime, Amazon affiche une Xbox Series X à 399,99 € ! Pour profiter de l'offre, il faut donc être abonné Amazon Prime, contre 6,99 € par mois ou 69,90 € par an. Il s'agit d'une console reconditionnée, elle n'est donc pas neuve, mais Amazon Renewed l'a « inspecté, testé et nettoyé » pour s'assurer de sa condition et les acheteurs bénéficient d'un an de garantie. Si votre budget est un peu serré, c'est un excellent moyen de découvrir la dernière génération de console, d'autant qu'habituellement, la Xbox Series X reconditionnée est vendue 469,99 €, nous avons donc là 70 €/15 % de réduction ! Pour profiter de l'offre, il faut donc être abonné Amazon Prime, contre 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, autant dire que l'abonnement est vite rentabilité et permet de profiter d'autres avantages comme la livraison Prime, Prime Video, Amazon Music Prime et Prime Gaming (Twitch).

Découvrez la toute nouvelle Xbox dernière génération, la plus puissante et la plus rapide jamais conçue avec son lecteur Blu-ray 4K

4K / 8K HDR - Plongez dans des univers ultra détaillés avec une résolution native 4K HDR, Compatible avec la technologie 8K HDR en connectant votre Xbox Series X à votre téléviseur 8K pour jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p)

120 FPS - La Xbox Series X permet un rendu encore plus fluide et dynamique allant jusqu'à 120 images par seconde (compatible Fortnite, Call of Duty : Warzone, Rocket League etc)

Disque SSD 1To - Profitez d'un espace de stockage important pour tous vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées

100% Rétrocompatible- Profitez d'une large sélection de vos anciens jeux Xbox (100% des jeux Xbox One, des centaines de jeux Xbox 360 & Xbox originale) directement sur votre Xbox Series X

Raytracing - Encore plus d'immersion avec le Raytracing qui permet d'afficher des lumières réalistes, des reflets précis, pour des environnements plus vrais que nature sur les jeux Xbox Series X compatibles

Audio spatial 3D - Découvrez la nouvelle génération de technologie audio qui vous placent au coeur de votre expérience de jeu avec le Dolby Atmos pour les jeux compatibles

Smart Delivery - Achetez une seule fois un jeu Xbox compatible Smart Delivery et upgradez sans surcoût pour la version Xbox Series X quand elle est disponible (Ex: Gears 5, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, etc)

Xbox Game Pass : Jouez à des centaines de jeux incontournables en illimité pour un petit prix mensuel (abonnement vendu séparément), comme Forza Horizon 5, Halo Infinite, Minecraft ou encore FIFA 22, Découvrez tous les jeux Xbox Game Studios, dont les titres des studios Bethesda, dans le Game Pass dès le jour de leur sortie, avec prochainement Forza Motorsport, Starfield, Minecraft Legends, Redfall et bien d'autres encore Xbox Series X (reconditionné) à 399,99 € au lieu de 469,99 € (- 15 %) sur Amazon

