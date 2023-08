Amazon Prime Video et Pass Warner : les nouveautés de septembre 2023 dévoilées

Septembre va bientôt pointer le bout de son nez et Amazon a comme d'habitude présenté les nouveautés qui vont rejoindre Prime Video dans les prochaines semaines, mais aussi intégrer le Pass Warner et devenir disponibles à l'achat et à la location. Pour commencer, bonne nouvelle si vous attendiez la mini-série en trois épisodes The Continental de Peacock, qui fera office de préquelle aux films John Wick. Le service n'étant pas disponible en Europe, les fans vont donc tout de même pouvoir la découvrir légalement via l'abonnement de base, contrairement à Twisted Metal qui se fait toujours attendre... La suite de La Roue du Temps sera disponible (lisez les livres), de même pour La Servante écarlate aux côtés de nouveautés comme Wilderness et Gen V, le spin-off de The Boys. Au passage, la chaîne Toonami est renommée Warner TV Next.

L'intégralité des ajouts de septembre 2023 sur Amazon Prime Video pour la France, qui ont été communiqués, est à retrouver ci-dessous.

1er septembre La Roue du Temps - Saison 2, avec Rosamund Pike

Quand Harry rencontre Sally - Avec Meg Ryan

Hair - De Miloš Forman

Les Sentiers de la gloire - De Stanley Kubrick

Avant Toi - Avec Emilia Clarke et Sam Claflin

Personne n'est parfait - Avec Robert De Niro

La Chaîne (1958) - Avec Sidney Poitier et Tony Curtis

New York : Crime Organisé - Saison 1

Péril en haute mer - Saison 19 - Discovery Channel (Pass WB)

Je verrai toujours vos visages - Achat / Location le 6

2 septembre Looney Tunes Cartoons - Saison 6 - Boomerang (Pass WB) 3 septembre OL - PSG, 4e journée du championnat - Pass Ligue 1 4 septembre Dragon Ball - Nouveaux épisodes sur Warner TV Next (Pass WB) (à partir de cette date) 6 septembre FC Barcelona : une nouvelle ère - Saison 2 8 septembre Sentinelle - Avec Jonathan Cohen

Énorme - Avec Jonathan Cohen

Nos soirées gâteau-bar

9 septembre Prince Ivandoe (chapitre 3) - Cartoon Network (Pass WB) 12 septembre The Resident - Saison 6 - Warner TV (Pass WB) 14 septembre The Kidnapping Day - Drama coréen

Fast X - Achat / Location le 27 15 septembre Killer Coaster - Saison 1, avec Alexandra Lamy, Audrey Lamy et Chloé Jouannet

La Servante écarlate - Saison 5

Plus tard, j'atteindrai les étoiles - Avec Michael Peña

Destination NBA: A G League Odyssey - Documentaire

Wilderness - Saison 1, avec Jenna Coleman

16 septembre DC Team France (spécial Batman) - Warner TV Next (Pass WB) (à partir de cette date à 20h45) 21 septembre Diable malgré lui - Avec la voix de Donald Reignoux - Adult Swim (Pass WB)

La Petite Sirène (2023) - Achat / Location le 29 22 septembre Le Continental : d'après l'univers de John Wick

Rohan au Louvre

Laver Cup (jusqu'au 24 septembre) - Eurosport (Pass WB)

24 septembre PSG - OM, 6e journée du championnat - Pass Ligue 1 26 septembre The Fake Sheikh - Série documentaire 28 septembre Wanted - Avec Angelina Jolie et James McAvoy

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Achat / Location le 4 octobre 29 septembre Gen V - Saison 1

Un talent en or massif - Avec Nicolas Cage et Pedro Pascal

Heartbeat - Avec Taec-yeon de 2PM

Envie de vous abonner à Amazon Prime ? Il vous en coûtera 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année, tandis que le Pass Warner est à 9,99 € par mois.

