Anime Expo Lite : deux journées de live pour remplacer le salon, avec The World Ends With You en guise d'illustration

Avec la crise du COVID-19, les salons sont tombés comme des mouches et il est difficile de croire qu'un seul évènement de masse puisse avoir lieu cette année. Encore récemment, c'est d'ailleurs la BlizzCon 2020 qui en a fait les frais, alors qu'elle aurait dû se tenir en novembre... La solution trouvée dans biens des cas reste la diffusion de livestreams sur la Toile et c'est qu'ont finalement choisi de faire les organisateurs de l'Anime Expo 2020, qui avait été annulée, désormais remplacée par une Anime Expo Lite que nous pourrons suivre les 3 et 4 juillet en ligne.

Comme annoncé, tout sera gratuit à visionner, une bonne manière de rassembler les amateurs d'anime et de profiter d'un programme qui s'annonce intéressant. En effet, outre les giveaways, plusieurs panels de discussions feront intervenir des leaders de l'industrie (Bushiroad, Crunchyroll, Pony Canyon, VIZ Media, etc.), des sessions de Questions-Réponses auront lieu et diverses annonces sont prévues. Du contenu exclusif tout droit venu du Japon sera aussi de la fête, ainsi qu'un invité de marque dont les œuvres ne sont plus à présenter, le grand Yoshitaka Amano.

Par ailleurs, comme vous pouvez le voir ci-dessus, une illustration de The World Ends With You aurait dû figurer sur le programme distribué aux participants du salon physique, et a donc été rendue publique.

« Nous sommes ravis de pouvoir transformer l'Anime Expo traditionnelle en une expérience virtuelle. Depuis 2017, AX diffuse en direct des panels sélectionnés ainsi que la salle des congrès, c'est donc une transition naturelle pour nous de produire un évènement virtuel. Comme tout en 2020 est différent, nous voyons une opportunité unique de pouvoir partager notre passion pour la culture pop japonaise non seulement avec ceux qui auraient assisté à AX, mais maintenant avec n'importe quel fan d'anime, peu importe où ils vivent », a déclaré Ray Chiang, PDG de la Société pour la promotion de l'animation japonaise, l'organisateur d'AX. « Avec notre line-up de l'Anime Expo Lite, nous savons que les fans trouveront de nombreux évènements et invités spéciaux pour divertir et les garder engagés. »

Est-ce que les potentielles annonces liées à l'univers du jeu vidéo qui auraient pu avoir lieu sont encore au programme ? Nous verrons bien le moment venu.