Anime Expo 2020 : le salon dédié à l'animation annulé à cause du COVID-19, l'édition 2021 déjà datée

Après l'annulation de l'E3 2020 qui devait se tenir en juin à Los Angeles au Convention Center, c'est un autre salon prenant place chaque année dans les mêmes halls qui doit lui aussi tirer un trait sur son édition cette année, Anime Expo. L'évènement est régulièrement l'occasion pour certains éditeurs de jeux vidéo d'effectuer quelques annonces, comme en 2019 avec Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition, la diffusion de la cinématique d'introduction de Digimon Survive ou encore l'annonce d'une localisation de Yo-kai Watch 4 qui se fait toujours attendre. Aksys Games avait par exemple prévu de dévoiler un jeu de Mikage pour PS4, PS5, Switch et PC à cette occasion. Cela n'empêchera sans doute pas les différents éditeurs de communiquer à cette période, mais sans une foule de fans devant leur présentation donc.

Voici la déclaration de Ray Chiang, le CEO de la SPJA (Society for the Promotion of Japanese Animation), organisation qui gère l'évènement :

Chère communauté Anime Expo,

C'est un jour que mon équipe et moi-même espérions qu'il ne viendrait pas, mais c'est le cœur lourd que j'annonce l'annulation d'Anime Expo 2020. Notre plus grande préoccupation est la santé et la sécurité de notre incroyable communauté Anime Expo. Nous comprenons votre déception, car nous sommes avant tout des fans d'anime. Comme vous pouvez l'imaginer, ce fut l'une des décisions les plus difficiles que nous ayons dû prendre au cours des 29 ans d'Anime Expo.

Avec la situation liée au COVID-19 en constante évolution, ainsi que davantage de restrictions en place dans le monde et dans notre ville hôte, Los Angeles, nous ne pouvons pas de bonne foi aller de l'avant avec l'évènement de cette année. Nous savons que cela vous affectera tous différemment et nous n'avons pas pris cette décision à la légère.

Pour les exposants, artistes, entrepreneurs, interprètes et plus encore, cela vous impacte à plusieurs niveaux. Anime Expo est une source importante de revenus ainsi qu'une source d'inspiration pour vous tous. Nous savons que vous avez travaillé sans relâche pour préparer juillet et nous apprécions votre dévouement à votre métier.

Pour notre personnel et nos bénévoles, qui ont travaillé dur et planifié tous les détails de l'évènement de cette année avant même la fin d'AX 2019, nous partageons votre tristesse - sachez que nous vous soutenons à chaque étape du processus alors que nous tournons notre attention vers l'année prochaine, le 30e anniversaire d'Anime Expo !

Pour nos participants, AX est un endroit pour voir de vieux amis, s'en faire de nouveaux et découvrir la nature immersive de la grande communauté des anime. Ce nous manquera de vous voir !

Nous remercions chacun d'entre vous de faire partie d'une communauté qui fait d'Anime Expo une expérience si spéciale chaque année.

Les détenteurs de badges auront la possibilité de recevoir un remboursement complet ou de faire reporter leurs badges sur AX 2021. Comme il s'agit d'une grande entreprise, veuillez nous donner le temps de solidifier le processus et de rester à l'écoute pour plus d'informations dans les prochains jours. Les exposants et les artistes peuvent s'attendre à recevoir des informations par e-mail la semaine prochaine.

Les réservations de chambres d'hôtel réalisées via ConferenceDirect dans le bloc hôtelier officiel d'AX seront automatiquement annulées. Si vous avez réservé une chambre à l'extérieur du bloc hôtelier AX, veuillez contacter votre hôtel directement.

Notre objectif reste de fournir aux fans et aux partenaires de l'industrie du monde entier un espace sûr pour se réunir, célébrer et partager notre amour des anime. Nous nous engageons à vous offrir le meilleur l'année prochaine alors que nous reviendrons à Los Angeles pour notre 30e anniversaire du 2 au 5 juillet 2021 !

Comme je l'ai déjà dit, nous sommes dans le même bateau. Nous aimons et soutenons notre communauté et savons qu'Anime Expo est un évènement pas comme les autres. Chaque été, Anime Expo nous permet à tous de nous connecter et de partager notre amour des anime et de la culture pop japonaise.

Soyez en sécurité, continuez à faire votre part du boulot, soutenez votre communauté et surtout restez bien !

Au plaisir de vous voir à AX 2021 !