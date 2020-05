Guerrilla Collective : un évènement sur 3 jours dédié aux jeux indépendants daté en juin

Avec l'annulation de l'E3 2020, le créneau laissé vaquant par le salon californien n'a pas tardé à être pris d'assaut par de nombreux organismes, y voyant sans doute là une opportunité pour faire parler d'eux tout et pourquoi pas rester ancré dans le paysage vidéoludique pour les années à venir. Si vous étiez déjà perdu par le nombre croissant de rendez-vous virtuels à venir, notamment du côté du Summer Game Fest, voici un nouveau challenger à entrer en lice : Guerrilla Collective,produit par Media Indie Exchange.

Ce nouvel évènement aura lieu du samedi 6 au lundi 8 juin en direct sur Twitch dès 19h00 chaque jour, et réunira de nombreux studios, éditeurs et médias ayant comme point commun le jeu indépendant, le tout chapeauté par nul autre que Greg Miller de Kinda Funny. Pour autant, il n'est pas vraiment isolé, car ce Guerrilla Collective fait aussi partie du Summer of Gaming d'IGN et du Play For All de GameSpot, ce dernier se matérialisant notamment avec le Future Games Show et le PC Gaming Show 2020. Vous suivez toujours ? Le 6 juin sera donc une journée particulièrement chargée en soirée, avec ces diffusions s'enchaînant. Et si la première journée sera l'occasion d'une conférence avec différentes annonces, la dernière sera quant à elle dédiée aux démos de gameplay avec des interviews de développeurs.

Voici une liste de studios déjà confirmés pour le Guerrilla Collective :

11 bit studios (qui a notamment travaillé sur Frostpunk, This War of Mine) ;

(qui a notamment travaillé sur Frostpunk, This War of Mine) ; Another Indie (SIMULACRA 2, Yuppie Psycho) ;

(SIMULACRA 2, Yuppie Psycho) ; Coffee Stain Studios (Satisfactory, Deep Rock Galactic) ;

(Satisfactory, Deep Rock Galactic) ; Fellow Traveller (In Other Waters, Neo Cab) ;

(In Other Waters, Neo Cab) ; Funcom (Mutant Year Zero: Road to Eden, Conan Exiles) ;

(Mutant Year Zero: Road to Eden, Conan Exiles) ; Good Shepherd Entertainment (John Wick Hex, The Eternal Cylinder) ;

(John Wick Hex, The Eternal Cylinder) ; Headup (Bridge Constructor Portal, Pumpkin Jack) ;

(Bridge Constructor Portal, Pumpkin Jack) ; Humble Publishing (Temtem, Forager) ;

(Temtem, Forager) ; Larian Studios (Baldur's Gate III, Divinity: Original Sin II) ;

(Baldur's Gate III, Divinity: Original Sin II) ; Modern Wolf (Necronator: Dead Wrong, Out There: Oceans of Time) ;

(Necronator: Dead Wrong, Out There: Oceans of Time) ; Paradox Interactive (Cities: Skylines, Stellaris) ;

(Cities: Skylines, Stellaris) ; Raw Fury (Kingdom Two Crowns, Atomicrops) ;

(Kingdom Two Crowns, Atomicrops) ; Rebellion (Sniper Elite 4, Zombie Army 4: Dead War) ;

(Sniper Elite 4, Zombie Army 4: Dead War) ; Those Awesome Guys (Monster Prom, Move or Die, Floppy Knights) ;

(Monster Prom, Move or Die, Floppy Knights) ; Thunderful (SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Lonely Mountains: Downhill) ;

(SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Lonely Mountains: Downhill) ; United Label (Eldest Souls, Röki) ;

(Eldest Souls, Röki) ; Versus Evil (The Banner Saga, Pillars of Eternity II: Deadfire) ;

(The Banner Saga, Pillars of Eternity II: Deadfire) ; Whitethorn Games (Aground, StarCrossed) ;

(Aground, StarCrossed) ; WINGS Interactive (Later Daters, Lord Winklebottom Investigates) ;

(Later Daters, Lord Winklebottom Investigates) ; Ysbryd Games (WORLD OF HORROR, VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action) ;

(WORLD OF HORROR, VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action) ; ZA/UM (Disco Elysium).

Bien entendu, nous serons là pour vous rapporter les nouveautés qui découleront de ce Guerrilla Collective et des différents lives à venir en juin.