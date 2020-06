Guerrilla Collective : la rediffusion complète des 3 jours de l'évènement indé disponible

Hier matin, nous vous rapportions que les évènements sur la Toile que sont le PC Gaming Show 2020 et le Future Games Show, servant à remplacer l'E3 2020 dans une certaine mesure, avaient été reporté et ne seraient donc plus diffusés ce week-end, mais la semaine prochaine le 13 juin. Nous nous questionnions alors au sujet de Guerrilla Collective, dont le programme était calé avec ces derniers, et la réponse est tombée cette nuit, il sera lui aussi reporté de quelques jours en raison du mouvement Black Lives Matter.

Voici la traduction du communiqué :

Le Guerrilla Collective s'est réuni pour créer un espace où nous trouvons tous une voix pour nous soutenir mutuellement, notre industrie et notre travail. C'est l'effort cumulé d'équipes incroyablement diverses réunies dans la création d'un évènement numérique pour apporter de l'espoir et du contenu positif au monde. Nous reconnaissons que c'est le moment d'agir et de faire entendre la voix de la justice et du changement. Nous sommes unis pour le changement, pour la justice et pour soutenir Black Lives Matter. Nous annonçons ici que notre évènement se déplacera aux 13, 14 et 15 juin. Nous préparons une diffusion en direct pour le 7 juin afin de mettre en valeur les voix noires de notre industrie, dédiée exclusivement à la présentation de jeux créés par des développeurs noirs, des titres mettant en vedette des protagonistes noirs, et des conversations avec ces créateurs. Nous aurons plus de détails à partager sous peu.

Rendez-vous les 13, 14 et 15 juin pour suivre les diffusions Guerrilla Collective, mais aussi ce dimanche 7 juin pour une mise en avant des créateurs noirs et de leurs jeux.

Rediffusion jour 1

Rediffusion jour 2

Rediffusion jour 3

Mise à jour : vous pourrez suivre les diffusions à partir de Twitch dès 18h00 ces trois prochains jours via la vidéo ci-dessus.

Mise à jour 2 : la rediffusion du premier jour est disponible ci-dessus. Le live de ce dimanche commencera également à 18h00. Après 20 minutes de galères techniques, la diffusion a été relancée du début.

Mise à jour 3 : la rediffusion du deuxième jour est à son tour disponible.

Mise à jour 4 : l'évènement Guerrilla Collective se termine avec cette troisième journée sans que le cylindre éternel ait eu raison du live. La rediffusion est disponible ci-dessus.