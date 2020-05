TGS 2020 : le Tokyo Game Show à son tour annulé physiquement, une alternative en ligne prévue

La situation mondiale a beau commencer à s'améliorer par endroit, les regroupements physiques vont bien avoir du mal à être à nouveau chose commune dans les mois à venir, alors les grands évènements planifiés de longue date sont tour à tour annulés. Après l'E3 2020 totalement mis sur la touche et la gamescom 2020 qui n'aura lieu que sur la Toile, c'est au tour du troisième rendez-vous vidéoludique majeur de faire les frais de la crise du COVID-19, le Tokyo Game Show.

C'est à travers un bref communiqué que les organisateurs ont annoncé la mauvaise nouvelle :

Le Tokyo Game Show 2020 (TGS 2020), qui était prévu du 24 (jeudi) au 27 (dimanche) septembre 2020, est désormais prévu en ligne. Le TGS 2020, qui se tient habituellement au Makuhari Messe, est annulé. Le TGS 2020 est organisé par la Computer Entertainment Supplier's Association (CESA, président : Hideki Hayakawa) et co-organisé par Nikkei Business Publications, Inc. (président et chef de la direction : Naoto Yoshida) et Dentsu Inc. (directeur représentant: Hiroshi Igarashi).

En raison de l'épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) à l'échelle mondiale et de la situation restant imprévisible au Japon, l'organisateur et les coorganisateurs ont pris cette décision après une longue réflexion pour accorder la plus haute priorité à la santé et sécurité des visiteurs, exposants et intervenants. Nous vous demandons votre aimable compréhension et coopération.

De plus amples informations seront annoncées au besoin sur le site officiel (https://tgs.cesa.or.jp/en/) et par communiqués de presse à la fin mai.